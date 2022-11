L'aereo di Ceolini non trasloca: è troppo malandato

È passato un anno esatto da quando a San Donà di Piave venne annunciato il progetto di portare l’aereo di Ceolini, come soprannominato nei decenni di stazionamento nel giardino di casa De Marco, in quello che doveva diventare un parco vicino al McDonald’s, in via Martiri delle Foibe, lungo la bretella di collegamento tra il centro commerciale e il casello autostradale di Noventa sulla A4.