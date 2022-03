Vladimir Putin «paranoico per la sua salute»: il rapporto Intelligence

Fonti di intelligence occidentali ritengono che il presidente russo Vladimir Putin abbia mostrato un profondo cambiamento nella sua personalità, con una crescente paranoia per quel che riguarda la sua salute. Ma - scrive il Guardian online - non è chiaro cosa abbia generato questo cambiamento, con ipotesi che vanno dal Parkinson, un inizio di demenza senile, all'uso di steroidi legati ad un'altra patologia. «Che sia preoccupato della sua salute è ovviamente mostrato dal suo atteggiamento sul coronavirus», dice una fonte di intelligence ricordando la notevole distanza tenuta da interlocutori come il presidente francese Emmanuel Macron o dal ministro della Difesa Sergei Shoigu.