Taiwan, in fiamme un palazzo di 13 piani: 46 morti e decine di feriti

Almeno 46 persone sono morte e altre 41 sono rimaste ferite in un incendio divampato durante la notte in un edificio di 13 piani nel sud di Taiwan. Lo riferiscono i media locali. Stando alle prime informazioni, l'edificio ha preso fuoco intorno alle 3 del mattino, (ora locale) nel quartiere di Kaohsiung e sul posto sono intervenuti 159 vigili del fuoco che hanno spento le fiamme dopo quasi 4 ore. Secondo quanto riferiscono le autorità, i morti sono 46 e i feriti sono 41, ma il numero delle vittime potrebbe aumentare in quanto alcune persone sono rimaste intrappolate tra il settimo e l'11esimo piano. In base alle prime indagini, l'incendio è divampato al piano terra e si è rapidamente propagato verso gli altri piani. Nell'edificio, adibito in parte a uffici e in parte ad abitazioni, vivono 100 persone e la maggior parte sono anziani con difficoltà motorie. Le ricerche proseguono mentre s'indaga sulle cause dell'incendio.

APPROFONDIMENTI CAMPANIA Nube tossica arriva a Napoli, maxi incendio di plastica ad Airola....