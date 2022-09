Regina Elisabetta morta, spunta il doppio arcobaleno su Buckingham Palace. «È il suo ultimo saluto»

L'ultimo saluto della regina Elisabetta al suo popolo: appena prima che la morte della regina fosse annunciata un doppio arcobaleno è apparso su Buckingham Palace, dove i sudditi erano riuniti in trepidante attesa di notizie. Uno scatto che ora rimbalza sui social, simbolo di serenità, l'ultimo segno mandato dalla regina più longeva del Regno Unito, morta ieri all'età di 96 anni. «Sua Maestà ci ha inviato tre arcobaleni nell'esatto momento in cui ha superato il ponte. Uno a Balmoral, uno al Castello di Windsor, e uno doppio sopra Buckingham Palace», scrivono su Twitter. «Ci ha fatto sapere che ce l'ha fatta e che tutto andrà bene».

Her Majesty the Queen sent us three rainbows at the exact time she crossed that bridge.

One at Balmoral, one at Windsor castle, and a double #rainbow over Buckingham Palace.

She is letting us know she made it, and all will be well 🌈🌈🌈#TheQueen #HerMajesty theQueen #rainbow pic.twitter.com/YDIha1cAek

— Skagirl77 (@skagirl77) September 8, 2022