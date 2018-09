Zante, terrore sulla famosa spiaggia del Relitto: frana un costone, 7 feriti

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Una frana ha colpito la famosa spiaggia Navagio, conosciuta anche come la spiaggia del, a. Non si registrano vittime, ma soltanto alcuni feriti. Un costone di roccia si è staccato da circa 200 metri di altezza, ferendo almeno sette persone.Nonostante sia raggiungibile solo in barca, l'insenatura è sempre molto affollata: la spiaggia, infatti, è una delle più famose di tutta la Grecia perché ospita un relitto arenato sulla sabbia dal 1980.