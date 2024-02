William re reggente. Harry non vede il fratello e torna da Meghan: la visita non ricuce gli strappi con Carlo III

Il principe Harry è già tornato a Los Angeles, dopo avere trascorso a Londra poco più di ventiquattr’ore per incontrare il padre Carlo, malato di cancro.

Era arrivato alle 14 di martedì, è ripartito sul volo British Airways 269 alle 15,05 ed è atterrato a Los Angeles alle 18,30 locali, in tempo per cenare con la moglie Meghan e raccontarle tutto. Ma da raccontare non c’era molto.

LA VISITA LAMPO

Harry ha parlato con il padre per poco più di mezz’ora, poi è andato in un albergo di lusso del centro dove ha dormito. A Londra è praticamente un senzatetto: i Sussex hanno lasciato la residenza di Frogmore Cottage nel parco di Windsor e non hanno più l’appartamento a Kensington Palace. Nessuno dei vecchi amici di Harry a Londra gli ha offerto ospitalità, confermando che la sua popolarità in Gran Bretagna è a livelli molto bassi dopo le accuse alla famiglia formulate nei libri e nelle interviste. Persone molto vicine alla Royal Family hanno confermato che Harry avrebbe voluto incontrare anche il fratello William e la cognata Kate, ma l’incontro non c’è stato. Kate è seriamente malata e ha chiesto la massima riservatezza sulle sue condizioni. Il rispetto della privacy altrui e delle vicende familiari non è proprio una specialità di Harry e Meghan, e William è ancora molto arrabbiato con il fratello per le cose che ha scritto e detto su di lui e su sua moglie. Non c’erano dunque margini per una riconciliazione.

L’IDEA DEL RITORNO

Ma a Londra le malelingue che commentano gli avvenimenti di questi giorni hanno anche insinuato che la decisione di Harry di correre al capezzale del Re, dopo che non gli parlava dai funerali della regina Elisabetta, nel settembre del 2022, sia stata determinata anche dalla necessità di tastare il terreno per un possibile ritorno. In California i Sussex non se la passano bene. Dicono che stanno vagliando le offerte per nuovi progetti, ma è quello che si dice quando non se ne riceve nessuna. Le celebrità di Hollywood non li invitano più e se lo fanno li mettono a sedere in decima fila. I milioni di dollari che hanno accumulato parlando male dei loro parenti se ne vanno rapidamente nelle spese necessarie a mantenere il loro alto tenore di vita, e dunque bisogna dunque inventarsi qualcosa.

LA FAMILY IN DIFFICOLTÀ

Ora che Kate è debilitata dal suo male, insinuano le malelingue più cattive, si potrebbe aprire uno spazio che prima non c’era per la duchessa di Sussex. E di Harry c’è sempre più bisogno, perché i Windsor rimasti in attività non bastano a coprire tutti gli impegni. Ma si tratta di ricostruzioni fantasiose, e certamente Harry è venuto a Londra solo per riabbracciare il padre malato, e forse per scusarsi con Camilla per averla definita una persona malvagia interessata solo a sé stessa.

IL SOVRANO

Re Carlo è nella residenza di Sandringham e ci resterà per un bel pezzo. Continuerà ogni settimana a discutere i problemi politici con il premier Rishi Sunak, ma lo farà al telefono. Riceverà ogni mattina la valigetta rossa che contiene i documenti del governo da firmare e adempierà a tutti i suoi doveri costituzionali. Ma le attività all’esterno saranno per molto tempo limitate. Il tumore è stato scoperto nella sua fase iniziale e Carlo potrà avere a disposizione i medicinali più costosi e l’assistenza migliore. Non è in pericolo di vita: se il cancro è come si pensa alla vescica, le possibilità di guarigione sono alte. Ma il resto della famiglia, in particolare la regina Camilla, la principessa Anna, il principe Edoardo e sua moglie Sophie dovranno farsi carico di molti altri impegni pubblici. E il principe William dovrà sostituire il padre come se avesse di fatto il ruolo di Reggente che tocca all’erede al trono quando il sovrano è per qualche ragione incapacitato.

IL VICERÉ