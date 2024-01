William Lai, chi è il candidato del Dpp che difende l'indipendenza di Taiwan (e che Pechino odia)

William Lai è vice presidente di Taiwan dal 2020, 64 anni, difende l'indipendenza dell'isola e ha un passato di studi in Medicina perfezionati a Harvard.

Premier per due anni dal 2017, era stato in precedenza sindaco di Tainan per sette anni. Dal gennaio del 2023 è alla guida del Dpp, che - evidenzia il Guardian - non sostiene comunque formalmente una dichiarazione di indipendenza. Il Global Times, tabloid nazionalista cinese, lo descrive come un «separatista». Per Pechino è un «provocatore».

Lui in campagna elettorale ha ripetuto che Taiwan spera di «essere amica» della Cina e si è detto aperto al dialogo con il Dragone ma ha anche avvertito che «la comunità internazionale ha realizzato la minaccia che la Cina rappresenta per Taiwan e il mondo». Gli altri candidati alle elezioni (risultato finale si saprà stasera) sono l'ex capo di Polizia, Hou Yu-ih, che si presenta per il Kuomintang (Kmt, il campo 'blù), e Ko Wen-je, del Partito popolare (Ttp).

William Lai, da Pechino giungono accuse

Pechino ha accusato William Lai, il candidato del Partito democratico progressista (Dpp) già definito un «piantagrane» che punta all'indipendenza, di essere un «grave pericolo» per l'isola e ha espresso «la speranza che i compatrioti di Taiwan facciano la scelta giusta», ricalcando la narrativa del voto presentato come «un bivio tra guerra e pace».