Ursula Von der Leyen: «Il 70% degli adulti Ue vaccinati a luglio. Pfizer, accordo per 1,8 miliardi di dosi»

Ursula von der Leyen, presidente della Commissione europea, ha fatto il punto sulla campagna vaccinale nell'Unione: «Grazie a partner forti e affidabili come Pfizer e BioNTech, la vaccinazione in Ue sta accelerando. Sono fiduciosa che avremo dosi sufficienti per vaccinare il 70% di tutti gli adulti europei già a luglio». «L'Unione europea - ha continuato la von der Leyen - lavora per un nuovo contratto con Pfizer-Biontech per 1,8 miliardi di dosi per il 2021-2023 del vaccino covid-19.», ha aggiunto la presidente nel corso della conferenza stampa con il ceo di Pfizer Albert Bourla allo stabilimento di Puurs, insieme al primo ministro del Belgio De Croo

«All'inizio della nostra campagna di vaccinazione abbiamo avuto qualche difficoltà, ma grazie al nostro ampio portafoglio di vaccini, nonché a fornitori stabili e affidabili, siamo stati in grado di invertire la tendenza». Ha concluso la presidente.