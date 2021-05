Anziana con demenza derisa e ferita durante l'arresto, dimissioni per i tre poliziotti

Si sono dimessi i tre agenti di Loveland, Colorado, immortalati da una telecamera interna mentre deridevano rivedevano le immagini di una body cam sul brutale arresto di una anziana (bianca) malata di demenza, la 73enne Karen Garner, finita in cella con una spalla lussata e un gomito fratturato. Lo riporta la Cnn. I tre poliziotti erano già stati sospesi.

I video della vicenda hanno scatenato una bufera sulla polizia di Loveland. Il primo video, diffuso a inizio mese, mostra due agenti che fermano la 73enne Karen Garner mentre raccoglie dei fiori sul ciglio della strada dopo essere uscita da un emporio della catena Walmart senza aver pagato 13,38 dollari di merce, tra cui bibite gasate e detergente per il bucato. Mentre tenta di allontanarsi dai poliziotti viene gettata a terra, ammanettata, messa a faccia in giù sul cofano della volante con le gambe legate e lasciata sanguinare.

Nel secondo video, diffuso ora, appaiono invece tre agenti alla centrale che commentano divertiti la scena. «Pronti per il botto? Senti il botto?», dice uno di loro riferendosi alla spalla della donna, lussata durante l'arresto. Mentre continuano a vedere le immagini, lo stesso agente esclama: «adoro questo». L'avvocato della famiglia, Sarah Schielke, ha denunciato il dipartimento di polizia per violazione della legge sui disabili e per «assalto», accusando gli agenti intervenuti di aver lasciato l' anziana per sei ore senza aiuti medici nonostante il suo stato confusionale e il pianto per il dolore dopo un arresto da lei equiparato ad una «tortura». Il legale ha smascherato anche i poliziotti che in caserma deridevano la vecchietta, ingaggiando un ingegnere del suono per rafforzare l'audio dei loro commenti. Uno di loro è stato sospeso, altri due sono stati trasferiti ad incarichi amministrativi. La procura della contea di Larimer sta indagando sull'uso della forza nell'arresto della donna.