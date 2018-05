Usa, donna afroamericana vince primarie Dem in Georgia

Stacey Abrams ha vinto le primarie democratiche per la candidatura a governatore in Georgia. È la prima donna a vincere la nomination nello Stato per uno dei principali partiti e se verrà eletta a novembre diventerà la prima donna afroamericana governatrice negli Usa. A favore di Abrams avevano espresso il loro endorsement pesi massimi del partito democratico, fra cui Hillary Clinton e Bernie Sanders.



Nere, latine, con un background militare o nelle forze dell'ordine, le donne, soprattutto delle minoranze, continuano ad imporsi nelle primarie democratiche in vista delle elezioni del prossimo novembre. Tra le vittorie più significative nelle primarie che si sono svolte ieri, appunto, quella di Stacey Abrams. E quella di Lupe Valdezm, 70enne ex sceriffo della contea di Dallas, che potrebbe entrare nella storia come prima latina alla guida del Texas. Anche in Kentucky è stata una donna, la pilota di caccia Amy McGrath a sconfiggere nelle primarie il candidato sostenuto dal partito per un seggio della Camera. Altre democratiche si sono imposte in distretti del Texas, confermando un trend che mostra come anche in queste elezioni le donne saranno uno dei punti di forza per i democratici.



Un recente sondaggio di Politico indica infatti che tra le donne i democratici hanno un vantaggio generico di 9 punti, che si restringe ad appena un punto tra i soli elettori maschi. Nelle vittorie di Abrams e Valdez, accanto al fattore del voto di genere, si aggiunge quello del voto etnico in due stati tradizionalmente a maggioranza democratica, ma dove negli ultimi cicli elettorali si è fatto sempre più importante il voto delle forti comunità afroamericana e latina, sempre orientato verso i democratici.

