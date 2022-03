Ucraina, Stazione spaziale internazionale: le minacce infondate della Russia per evitare le sanzioni. Rogozin preso in giro da astronauta Usa ed Elon Musk

Ci risiamo: Dmitry Olegovich Rogozin, il capo dell'agenzia spaziale russa Roscomos, continua a minacciare disgrazie per la Stazione spaziale internazionale Iss che non stanno né in piedi né in terra. Minacce che si perdono nell'infinito dello spazio senza sfiorare i 400 chilometri di quota dell'orbita che da 22 anni è "abitata" dall'astronave che Samantha Cristoforetti ha ribattezzato "avamposto del'umanità" perché rappresenta il più affascinante e riuscito esempio di cooperazione internazionale a prova di crisi e sanzioni.

Minacce che rimbalzano tra strumentalizzazioni, tweet vecchi e nuovi che si affastellano e anche effetti da "lost in translation" che sfondano il muro del ridicolo. Ecco l'ultimo lancio dell'Ansa: ”La Russia afferma che le sanzioni potrebbero far chiudere la Stazione Spaziale Internazionale (Iss). Lo afferma Dmitry Rogozin, il responsabile dell'agenzia spaziale russa Roscomos chiedendone la revoca. Secondo Rogozin, il funzionamento delle navicelle russe che riforniscono l'Iss sarà interrotto dalle sanzioni, interessando di conseguenza il segmento russo della stazione che serve, tra le altre cose, a correggere l'orbita della struttura orbitale. Di conseguenza ciò potrebbe causare l'ammaraggio o l'atterraggio della Iss”.

Ecco adesso siamo anche all'ammaraggio o all'atterraggio dell'Iss, come se si potesse pilotare come un aereo, magari uno spazioplano tipo lo Shuttle, la struttura che stazza 500 tonnellate e vasta come un campo da rugby. L'Iss in realtà può solo rallentare di volta in volta la caduta perenne verso la Terra che diventerà definitiva solo "a comando" e al termine del suo ciclo "vitale" previsto per il 2030: il valore e l'importanza dei colossali investimenti per l'Iss (oltre 100 miliardi di dollari) di Usa, Russia, Europa, Canada e Giappone e le collaborazioni con le agenzie spaziali di mezzo mondo spengono subito le polveri alle minacce di Rogozin, che è anche vicepresidente russo e che evidentemente vuole fare sentire la sua vicinanza al leader Putin al di là di ogni ragionevolezza.

Si è spinto, lui, il capo di Roscomos, a dire che l'Iss non causerebbe danni alla Russia in caso di caduta perché la stazione spaziale non sorvola mai i territori di Mosca, quando invece anche la più banale delle mappe delle traiettorie dell'orbita dell'Iss fa vedere il contrario.

Per non dire del tweet con una clip da un cartone di Tom e Gerry postato sempre dal capo dei cosmonauti: finora gli accertamenti non lo hanno definito un fake account. In molti gli hanno fatto notare, peraltro, che Tom di solito non fa una bella fine nella lotta con Gerry.

Ancora meglio il "carteggio" di Rogozin con Scott Kelly, asso degli astronauti Usa, record di permanenza sull'Iss, e con SpaceX di Elon Musk.

And in the meantime on Russian State Television…Swan Lake. What would play during Soviet times in place of bad news.



pic.twitter.com/2psYNWNudc — Scott Kelly (@StationCDRKelly) March 11, 2022

Kelly, in breve, ha detto che le minacce di Rogozin non solo altro che rodomontate e che si sa benissimo che la collaborazione per la stazione spaziale andrà avanti perché l'interesse è reciproco, anzi, è soprattutto russo. Rogozin, in risposta, lo ha bloccato dopo avergli consigliato di farsi visitare "per le conseguenze dei suoi viaggi spaziali".

Kelly non è più dipendente Nasa e quindi può parlare liberamente, mentre la Nasa, saggiamente, non cade nella trappola delle dichiarazioni di Rogozin di cui conosce bene il modo di fare quando si tratta di fgonfiare il petto e avanzare accuse assurde e infondate come quella rivolta agli astronauti Usa di averev danneggiato una navicella Soyuz in realtà "lesionata" a terra da un tecnico di Roscomos. Inoltre l'agenzia spaziale russa ultimamente ha infilato una serie di gaffe cosmiche, con le sue navicelle, non più ricche monopoliste del viavai dall'Iss dopo l'entrata in servizio della CrewDragon di SpaceX, che hanno subito avarie tecniche che, quelle sì, hanno rischiato di mettere in pericolo l'Iss.

I manici di scopa

Un'altra battuta a vuoto siderale di Rogozin è poi stata quella sui "manici di scopa" respinta al mittente direttamente dalla compagnia di Elon Musk che continua a mandare in orbita satelliti Starlink anche per aiutare l'Ucraina a resistere all'aggressione russa. "È ora di far volare il manico di scopa americano e ascoltare i suoni della libertà", ha detto Julia Black, direttore di lancio di SpaceX. Chiaro il riferimento alle parole del capo dell'agenzia spaziale russa che aveva annunciato lo stop alle forniture di motori per razzi agli Stati Uniti invitandoli a "volare sulle loro scope".

Paolo Ricci Bitti