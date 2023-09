L'Ucraina ha rifiutato dieci carri armati Leopard 1A5 che le erano stati offerti dalla Germania come aiuto militare contro l'invasione russa. Secondo quanto rivela il settimanale “Der Spiegel”, si tratta di armamenti dell'ex paese sovietico e le consegne dei veicoli blindati sono state interrotte a causa della loro “significativa necessità di riparazioni”, rese impossibili dalla mancanza di tecnici addestrati e di pezzi di ricambio sufficienti. Quando il ministero della Difesa tedesco è stato informato della decisione di Kiev, ha immediatamente inviato una squadra delle sue forze speciali per l'Ucraina a Rzeszow, in Polonia, per ispezionare i Leopard 1A5 che erano in attesa di essere trasferiti.

ARMAMENTI VECCHI

I tecnici tedeschi hanno verificato che i carri armati erano già “fortemente usurati durante l’addestramento degli equipaggi ucraini in Germania” dovevano, in effetti, essere riparati. Inoltre, è emerso che alcuni dei dieci Leopard 1A5 consegnati all'Ucraina a luglio, avevano subito diversi guasti dovuti a “problemi simili”. I veicoli blindati fermati a Rzesow rappresentano il secondo lotto di oltre 100 Leopard 1A5 che vari paesi europei vogliono consegnare all'Ucraina su iniziativa della Germania.

Gli errori

Nel 2003, la Bundeswehr ha ritirato il Leopard 1 dal servizio, iniziato nel 1965. I veicoli sono stati restituiti alle aziende produttrici tedesche Krauss-Maffei Wegmann (Kmw) e Rheinmetall. Dopo la guerra della Russia contro l'Ucraina, il governo federale ha ordinato ai due gruppi di riparare e modernizzare i carri armati “il più rapidamente possibile” in modo che potessero essere consegnati all'Ucraina. Mentre i lavori di manutenzione continuavano, la Germania ha addestrato gli equipaggi ucraini presso il centro di Klietz, in Sassonia-Anhalt. Come spiega il settimanale “Der Spiegel“, però, gli attuali problemi dimostrano che «qualcosa è andato storto nella pianificazione logistica» della consegna del Leopard 1A5 all’Ucraina.

IL GOVERNO TEDESCO

Poco dopo la decisione del governo tedesco di consegnare i carri armati all’Ucraina, diversi esperti avevano avvertito che sicuramente si sarebbero verificati «problemi con la manutenzione e la fornitura di pezzi di ricambio». Tuttavia la questione «evidentemente non è stata affrontata adeguatamente». Il Ministero della Difesa, interpellato dal settimanale, ha affermato di non avere «nulla da segnalare» e ha aggiunto che i Leopard 1A5 «devono essere riparati radicalmente dopo un intenso addestramento in Germania in collaborazione con l’Ucraina».

I possibili ritardi

A causa della disponibilità limitata di personale e pezzi di ricambio, potrebbero verificarsi “ritardi” negli interventi di manutenzione. Una delle cause di questi problemi sarebbe stata l'insistenza dell'Ucraina nel sollecitare la consegna in tempi molto rapidi. “Nel vivo della battaglia”, gli equipaggi non sarebbero stati addestrati così rapidamente a mantenere i carri armati in buone condizioni e ad eseguire le riparazioni da soli. L’obiettivo ora è quello di formare rapidamente il personale ucraino in Germania, che si occuperà poi di addestrare i colleghi.