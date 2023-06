Putin, la risposta alla controffensiva ucraina: dai missili alle mine, ecco la strategia di Mosca

La controffensiva di Kiev scatena la reazione dell'esercito russo: le forze aeree hanno intensificato i bombardamenti nell'area meridionale che l'Ucraina ha riconquistato la scorsa settimana. Raid nella notte su diverse regioni del Paese, tra le quali la città di Odessa: il bilancio è di almeno 3 morti e 10 feriti. Nell'oblast di Sumy è stato colpito un orfanotrofio della città di Bilopilia: i 135 bambini ospitati al suo interno sono stati tutti messi in salvo. Almeno 11 persone sono state invece uccise, mentre 25 sono state ferite, dall'assalto missilistico russo che, nella notte di martedì, ha colpito la città di Kryvyi Rih, luogo di nascita del presidente ucraino Volodymyr Zelensky, che si trova a circa 100 miglia dalla linea del fronte orientale.

A complicare le operazioni militari, i temporali che si sono abbattuti sull'Ucraina meridionale prima dell'attacco russo, rendendo il terreno fangoso.

Intanto arriva il comunicato del presidente russo, Vladimir Putin. Un messaggio ufficiale, registrato mentre è seduto alla scrivania di legno lucido, circodanto da microfoni: «L'avversario non ha avuto successo in nessuna area», ha detto. E ancora: «Hanno subito pesanti perdite». Mosca ha anche annunciato sul profilo Telegram del ministero della Difesa - allegando video di prova - di avere catturato per la prima volta in Ucraina dei carri armati Leopard di fabbricazione tedesca e dei blindati Bradley prodotti negli Usa. Diversi veicoli da combattimento Bradley di fabbricazione americana sono stati abbandonati dalle truppe ucraine, o distrutti nei primi giorni della controffensiva, sulla base di video e fotografie pubblicati da blogger russi a favore della guerra e verificati dal New York Times. Immagini usate a fini di propaganda nei video pubblicati dal ministro della Difesa: «Ora questi sono i nostri trofei», ha detto, mentre i soldati si impossessavano dei pezzi di artiglieria.

Gli Stati Uniti hanno già inviato 109 Bradley e 90 Stryker in Ucraina, secondo il Dipartimento della Difesa, e hanno impegnato complessivamente 40 miliardi di dollari in armi, munizioni e attrezzature. Le perdite sofferte dalle truppe ucraine nel corso della controffensiva sarebbero «pressoché catastrofiche», sostiene lo Zar. «La Russia - ha aggiunto - conta perdite dieci volte inferiori». Putin ha poi detto che l’esercito russo ha perso 54 carri armati dall’inizio della controffensiva ucraina, il 4 giugno, mentre Kiev avrebbe visto distrutti più di 160 carri armati e 360 veicoli corazzati.



La strategia difensiva della Russia potrebbe rallentare la controffensiva dell'Ucraina, dando alle truppe di Mosca più tempo per organizzare la difesa. Hannah Malyar, viceministro della difesa ucraino, ha detto che l'esercito ha già affrontato campi minati, trincee, fossati anticarro, attacchi aerei e fuoco di artiglieria. «Dobbiamo essere pronti affinché i nostri militari combattano a lungo e duramente - ha detto invece Ivan Kyrychevsky, analista militare di Defense Express - la Russia mostra come una vittoria strategica ogni piccolo fallimento delle nostre forze». Zelensky, lunedì sera, ha affermato in un discorso che il maltempo, che ha reso i campi fangosi impraticabili per i veicoli corazzati pesanti, ha ostacolato gli sforzi dei suoi militari: «La pioggia rende il nostro compito più difficile».