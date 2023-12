Ucraina, la controffensiva ha fallito i suoi obiettivi. Gli Usa: «Kiev può perdere la guerra in pochi giorni»

Adesso si cerca una nuova strategia, entro l'inizio del prossimo anno, per risolvere le sorti di Kiev. Secondo il Ny Times, la spinta per un nuovo approccio arriva dopo che la controffensiva dell’Ucraina, durata mesi, ha fallito nel suo obiettivo di riconquistare il territorio perduto e dopo settimane di incontri spesso tesi tra alti funzionari americani e ucraini. Di fatto il 2023 non è stato un anno decisivo, anzi la situazione rischia di andare a vantaggio di Putin.

Nato, l'accordo per la marina Ucraina: dalle navi cacciamine (per sminare il Mar Nero) ai progressi in mare di Kiev, cosa sappiamo

WASHINGTON

Il presidente ucraino Volodymyr Zelenskyj è arrivato ieri a Washington per alcuni incontri con il presidente Biden e il Congresso e discutere la via da seguire. I due presidenti cercheranno di dimostrare solidarietà e rafforzare il sostegno all’Ucraina in un momento critico, sia sul campo di battaglia che a Capitol Hill.

L’arresto della cotroffensiva ucraina è avvenuto proprio mentre il sostegno repubblicano ai finanziamenti destinati per Kiev è in dubbio e alti funzionari statunitensi hanno espresso preoccupazione per il fatto che, se il prossimo anno la guerra dovesse finire in una lunga fase di stallo, Putin ne trarrebbe vantaggio. «Non possiamo lasciare che Putin vinca», ha detto Biden la settimana scorsa mentre spingeva il Congresso per un nuovo round di finanziamenti per l’Ucraina. «È nel nostro schiacciante interesse nazionale e nell'interesse internazionale di tutti i nostri alleati. Qualsiasi interruzione della nostra capacità di rifornire l’Ucraina rafforza chiaramente la posizione di Putin».

LA RIPRESA DI MOSCA

Secondo i funzionari Usa, dopo il fallito attacco a Kiev del 2022, in base a quanto riporta il New York Times, l’esercito russo ha iniziato a invertire le proprie sorti e sta ricostruendo la sua potenza. Mosca ora ha più truppe, munizioni e missili e ha aumentato il suo vantaggio in termini di potenza di fuoco con una flotta di droni da campo, molti dei quali forniti dall’Iran. Gli Stati Uniti hanno inviato un generale a tre stelle a Kiev per gestire la situazione. Gli ufficiali militari statunitensi e ucraini dicono che sperano di elaborare i dettagli di una nuova strategia il mese prossimo, attraverso una serie di esercitazioni di guerra programmate a Wiesbaden, in Germania. Ma gli Usa stanno spingendo per una strategia conservatrice che si concentra sul mantenimento del territorio dell’Ucraina, scavando e accumulando rifornimenti e forze nel corso dell’anno. Gli ucraini invece vogliono attaccare, sia sul terreno che con offensive a lungo raggio, con la speranza di attirare l'attenzione del mondo.

I RISCHI

La posta in gioco è enorme. Senza una nuova strategia e senza finanziamenti aggiuntivi, riporta sempre il NYT, i funzionari americani affermano che l’Ucraina potrebbe perdere la guerra e che Putin stia scommettendo su un minore sostegno americano, sottolineando le sue recenti dichiarazioni secondo cui se l’Ucraina finisse le munizioni fornite dalla Nato, la Russia prevarrebbe in pochi giorni.

IL SOSTEGNO

Gli Stati Uniti hanno dato un vasto sostegno militare ed economico all’Ucraina, più di 111 miliardi di dollari negli ultimi due anni. Ma un numero significativo di repubblicani ora afferma di opporsi a ulteriori spese e altri chiedono di progettare una nuova strategia prima di votare per eventuali fondi aggiuntivi. Molti leader ucraini non si rendono conto di quanto sia precario il continuo finanziamento degli Stati Uniti alla guerra, hanno detto funzionari americani. Questi generali e alti funzionari civili ucraini hanno aspettative irrealistiche su ciò che gli Stati Uniti forniranno. Chiedono milioni di rifornimenti per l'artiglieria, ad esempio, da scorte occidentali che non esistono. Secondo gli Usa sarà inevitabile che l’Ucraina si adegui a un budget più ristretto. Alcuni membri dell’esercito statunitense vogliono che l’Ucraina persegua una strategia “hold and build” – concentrandosi sul mantenimento del territorio di cui dispone e sullo sviluppo della sua capacità di produrre armi nel 2024. Per gli Usa, la strategia migliorerà l’autosufficienza dell’Ucraina e garantirà Kiev di respingere qualsiasi nuova spinta russa. L’obiettivo sarebbe quello di creare una minaccia abbastanza credibile da indurre la Russia a prendere in considerazione l’avvio di negoziati significativi alla fine del prossimo anno o nel 2025.

KIEV

Allo stesso tempo, i funzionari ucraini stanno esaminando le strategie che si basano sulle operazioni riuscite in Crimea lo scorso autunno. Stanno cercando modi creativi per mantenere l'offensiva con gli attacchi contro fabbriche di armi, depositi di armi e linee ferroviarie per il trasporto di munizioni e per ottenere vittorie simboliche. Un ex alto ufficiale militare ucraino ha rifiutato di rivelare i piani, ma ha detto che il nuovo piano è in fase di perfezionamento ed è «molto audace».

I TIMORI

Secondo i funzionari Usa, senza un cambiamento di strategia, il 2024 potrebbe essere simile al 1916, l’anno più sanguinoso della Prima Guerra Mondiale, che vide migliaia di giovani morire. Gli ospedali ucraini sono già pieni di soldati feriti, le ambulanze si sono spostate avanti e indietro dal fronte durante la controffensiva di quest'anno. L’Ucraina non ha rivelato il numero ufficiale dei morti in guerra, ma le perdite, ammettono i funzionari, sono state ingenti. La controffensiva del 2023 è stata costruita attorno al rifacimento dell’esercito ucraino a immagine di quello americano. Questo era, secondo i critici, l’approccio che gli Stati Uniti avevano tentato in Vietnam, Iraq e Afghanistan, in gran parte senza successo. Ma ci sono alcuni segnali di compromesso. Gli alti funzionari americani hanno affermato di essere aperti ad alcune nuove idee dell'Ucraina. Sostengono che gli attacchi profondi dell’Ucraina in Crimea questo autunno si siano rivelati mortali per la Russia e sono stati un momento positivo in una controffensiva altrimenti deludente. Gli strateghi americani credono che gli ucraini possano sfruttare questo successo l’anno prossimo, anche se gran parte delle loro energie saranno spese nella ricostruzione delle proprie forze.

LA STRATEGIA

Il generale Christopher G. Cavoli, il massimo comandante americano in Europa, ha assunto un ruolo maggiore nel coordinamento con i funzionari ucraini. Il Pentagono ha inoltre deciso di inviare il tenente generale Antonio A. Aguto Jr., che comanda il sostegno dell'Ucraina da una base in Germania, a trascorrere lunghi periodi di tempo a Kiev. Lavorerà direttamente con la leadership militare del Paese per migliorare la consulenza offerta dagli Stati Uniti.

LA BATTAGLIA DI ROBOTYNE

Ad agosto, le forze meccanizzate addestrate dagli Stati Uniti si erano avvicinate al piccolo villaggio di Robotyne, dopo aver combattuto per mesi per spostarsi di qualche chilometro verso la sua periferia.I funzionari ucraini alla fine di agosto hanno affermato di avere riconquistato il villaggio, a circa 50 miglia dalla costa meridionale dell'Ucraina. Per i funzionari statunitensi e ucraini la vittoria è stata piccola ma significativa, un passo verso il blocco delle linee russe nello spostamento verso il Mar Nero, che ha diviso le rotte di rifornimento del Cremlino. Secondo Washington, gli ucraini hanno avevano quasi sfondato la prima linea di difese russe e avrebbero continuato con un assalto inteso a mettere alla prova la forza le retrovie. Ma le difese della Russia si sono rivelate molto più forti di quanto avessero valutato gli Stati Uniti. E invece che una vittoria, Robotyne si è trsformata in un sanguinoso slogan. La quarantasettesima Brigata, una delle nove addestrate dagli Stati Uniti, ha subito enormi perdite: decine di soldati feriti o uccisi. I loro veicoli da combattimento Bradley, i veicoli corazzati Stryker di altre unità e i carri armati tedeschi Leopard, distrutti. I video pubblicati sui social hanno evidenziato i rottami fumanti e l’aumento delle vittime ucraine. La città stessa era in rovina: le riprese satellitari durante l'estate hanno mostrato un paesaggio lunare pieno di crateri. Con l’avvicinarsi dell’inverno, le forze ucraine sono ancora bloccate alla periferia di Robotyne, con poche speranze di poter sfondare presto la prossima linea di difese russe. Gli Stati Uniti e i loro alleati hanno speso milioni per inviare carri armati e altri veicoli corazzati in Ucraina e per addestrare le unità appena formate su tattiche militari avanzate. Ma nonostante la pressione dell’Ucraina, durante l’estate e l’autunno, le forze russe hanno in gran parte mantenuto il controllo di quasi il 20% del paese. Per tre mesi, il personale militare americano e alleato ha addestrato le nove brigate, 36.000 soldati ucraini, sulle basi della guerra di manovra. Secondo la teoria, degli strateghi americani, solo una forza pesante avrebbe potuto sfondare le linee russe rafforzate e riconquistare la costa sud-orientale dell’Ucraina. Ma mentre gli Stati Uniti insegnavano all’Ucraina come usare le armi, i russi organizzavano le trincee e si preparavano per lo scontro imminente. Gli strateghi statunitensi e ucraini inizialmente non si rendevano conto di quanto i russi stessero rafforzando le loro difese. Le truppe ucraine addestrate in Germania si esercitavano a sfondare difese molto meno forti di quelle che alla fine avrebbero dovuto realmente affrontare.

LA DIFESA

Le profonde difese russe includevano i campi minati più organizzati dai tempi della guerra di Corea, una vecchia tecnologia che ha rallentato e poi fermato l’avanzata dell’esercito ucraino. Ma è stato anche l’uso da parte della Russia di una varietà di droni, compresi quelli commerciali di fabbricazione cinese, a cambiare radicalmente la natura della guerra di manovra meccanizzata. In passato, si potevano sfruttare le scoperte lungo la linea del fronte, consentendo alle forze in avanzamento di ottenere un vantaggio prima che il nemico potesse rispondere. Poi, con il campo di battaglia sotto osservazione quasi costantemente, è diventato difficile per entrambe le parti trarre vantaggio senza essere scoperti e fermati con l’artiglieria o con un contrattacco. I droni russi sono stati in grado di interrompere le comunicazioni tra le truppe in prima linea e il posto di comando dell’Ucraina. Altri droni sono stati utilizzati per individuare le squadre sminatrici ucraine, consentendo alla Russia di inviare elicotteri d’attacco per colpirle. Ad aggravare i problemi dell’Ucraina c’erano i forti disaccordi con i generali statunitensi su come e dove impiegare le nuove forze meccanizzate. I funzionari ucraini, incluso Zelenskyj, hanno concluso che la parte orientale del Paese era il teatro più importante poiché le forze russe concentravano lì i loro sforzi. Mentre Washington considerava la parte orientale dell’Ucraina, compresa la regione del Donbas, strategicamente meno importante della costa meridionale occupata.

LO SCONTRO

Gli americani volevano che gli ucraini si concentrassero sul sud , spiega ancora il NtT, per rompere o minacciare Mosca sulla striscia di terra ucraina tra la Crimea e il confine russo. Il comando ucraino riteneva invece che quelle difese fossero semplicemente troppo rigide per poterle penetrare e che l'avanzamento delle mine terrestri avrebbe comportato immense perdite. Di conseguenza, l’Ucraina ha mantenuto le sue forze divise tra est e sud, rifiutandosi di impegnarsi in un’unica via di attacco principale. E invece di una svolta decisiva, si è creata una situazione di stallo opprimente. I leader militari ucraini hanno affermato di ritenere che le aspettative americane fossero irrealistiche, soprattutto considerando il fatto che non avevano potenza aerea con cui proteggere le loro unità di terra. La campagna del 2023 non è stata un completo fallimento. Funzionari statunitensi mettono in risalto gli attacchi riusciti e dannosi dell'Ucraina alla flotta russa del Mar Nero e ai posti di comando militare in Crimea. È stata, hanno detto alcuni funzionari, una grande vittoria navale da parte di un paese senza marina. I missili Storm Shadow britannici a lungo raggio hanno danneggiato in modo significativo obiettivi in ​​Crimea. Il 22 settembre, una grandinata di missili Storm Shadow ha colpito il quartier generale della flotta russa del Mar Nero a Sebastopoli. Alcuni giorni dopo, la Russia ha ritirato parte della flotta dalla Crimea. Le operazioni hanno permesso all'Ucraina di esportare grano da Odessa e mantenere aperte alcune rotte marittime, una vittoria fondamentale, ma che ha cambiato poco nel corso generale della guerra e non ha permesso all'Ucraina di riconquistare alcun territorio.

IL BRIEFING

Nel quartier generale dell’US Army Europe a Wiesbaden, in Germania, alti dirigenti militari americani, tra cui il generale Cavoli e il generale Aguto, si sono incontrati la settimana scorsa con due alti funzionari ucraini per discutere le linee generali della strategia per il prossimo anno. Né i funzionari statunitensi né quelli ucraini hanno voluto rivelare i dettagli delle conversazioni o del nuovo piano. Ma qualunque sia l’accordo finale, cambiare la dinamica è fondamentale. Secondo gli analisti, più a lungo la guerra sarà percepita come una situazione di stallo, più difficile sarà ottenere ulteriori finanziamenti americani. L’Ucraina non ha bisogno di recuperare tutto il quasi 20% del paese che ha perso per vincere la guerra, dicono i funzionari americani. Ottenere alcune vittorie strategiche e simboliche, rafforzando al contempo le proprie difese e sviluppando le proprie capacità di produrre più armi, potrebbe essere sufficiente per rafforzare l’Ucraina in vista delle richieste di colloqui di pace per porre fine alla guerra. I funzionari americani stanno cercando di preparare gli ucraini per il prossimo anno, dicendo loro che qualunque aiuto il Congresso approverà, probabilmente, non corrisponderà al tipo di finanziamento che Washington ha fornito nei primi due anni di guerra.