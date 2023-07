Uccide una donna a coltellate e posta su Facebook i suoi ultimi momenti di agonia: choc a San Francisco

Gli Usa sono sotto choc. Un uomo ha ucciso una donna a coltellate postando su Facebook (Fb) i suoi ultimi momenti di agonia prima di essere arrestato. La vicenda è accaduta in una cittadina dell'area della baia di San Francisco, scrive la Cnn. In base alle prime indagini, la polizia è stata allertata da un testimone che affermava di aver assistito a un accoltellamento su Facebook. Ha quindi fornito nome e numero dell'assassino che ha pubblicato il video. Gli agenti hanno rintracciato l'uomo, Mark Mechikoff, 39 anni, in un appartamento di San Jose.

→ https://t.co/gFtY2bRg5s Suspect Mark Mechikoff stabbed a woman to death in San Francisco and posted the gruesome footage to Facebook, police say ~ #USA #News https://t.co/NEgdvDT8dt — Follow @JodyField (@JodyField) July 29, 2023

«Mentre il motivo dell'accoltellamento della vittima è ancora sotto inchiesta, sappiamo che Mechikoff ha filmato senza pietà i suoi ultimi momenti e ha pubblicato il video su Facebook», ha affermato la polizia di San Mateo.

Omicidio Torremaggiore, Malaj ha ripreso la scena con il telefono: «Guarda le ho accoltellate e le accoltellerò ancora»

Prima dell'arresto, gli agenti hanno trascorso quasi tre ore andando porta in porta nel grande complesso prima di trovare la vittima in un appartamento. Mechikoff, che a quanto pare conosceva la vittima, è stato incriminato per omicidio e dopo una breve comparizione in tribunale venerdì, tornerà davanti al giudice il 4 agosto.