Siria, la Turchia afferma di aver conquistato una cittadina considerata crocevia strategico, ma una fonte curda fa sapere che i combattimenti sono ancora in corso. Le Ong fanno sapere della morte di 14 civili: 5 di loro erano su un'auto su cui hanno sparato milizie filoturche. Timori per la sorte di 10mila sfollati siriani, tra cui familiari di jihadisti, ammassati in un campo ed esposti all'avanzata militare turca. Il papa lancia un appello al dialogo, perché si trovino soluzioni efficaci.



Erdogan: avanzeremo di 30-35 km. L'esercito turco e gli alleati ribelli siriani avanzeranno di 30-35 km nel territorio siriano nella loro offensiva contro le milizie curde e hanno già preso il controllo della città di Ras al-Ain. Lo ha detto il presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, in una conferenza stampa a Istanbul. Il leader di Ankara ha affermato che le forze a guida turca hanno assediato anche la città di Tel Abyad. Nell'operazione, due soldati turchi e 16 ribelli siriani appoggiati dalla Turchia sono stati uccisi, ha aggiunto.

Trump ritira mille soldati. Gli Stati Uniti si stanno preparando a evacuare circa 1.000 soldati da tutto il nord della Siria nei tempi più rapidi possibili: lo ha detto in un'intervista televisiva il segretario alla difesa americano, Mark Esper. L'ordine di Trump arriva una settimana dopo il riposizionamento di alcune decine di soldati Usa che operavano insieme alle milizie curde nelle lotta all'Isis. «Nelle ultime 24 ore abbiamo appreso che la Turchia probabilmente intende estendere la sua offensiva più a sud di quanto inizialmente pianificato e verso l'ovest della Siria», ha spiegato Esper. «Abbiamo anche appreso nelle ultime 24 ore che le milizie curde stanno provando a strappare un accordo con i siriani e con i russi per una controffensiva contro i turchi nel nord. Se rimanessimo nel Paese - ha aggiunto - rimarremmo intrappolati tra due forze armate che avanzano, una situazione insostenibile». Esper ha quindi raccontato di aver parlato con Trump la scorsa notte e con tutti i membri del consiglio per la sicurezza nazionale, un incontro alla fine del quale il presidente ha dato l'ordine del ritiro.

Onu, rischio 400.000 sfollati.



Siria, avanzata della Turchia. Mossa di Francia e Germania: «Stop alle armi ad Ankara»



I curdi: scappati miliziani Isis. I curdi siriani dicono che quasi 800 affiliati dell'Isis sono scappati da uno dei campi nel nord est della Siria dove sono in corso i bombardamenti turchi. Le autorità curde hanno annunciato la fuga dei jihadisti stranieri dal campo di Ayn Issa, nel nord della Siria, circa 35 km a sud del confine turco, dove ci sono 12mila persone tra cui mogli e vedove di combattenti dell'Isis con i loro figli. L'amministrazione semiautonoma della regione curda ha detto che i detenuti hanno attaccato le guardie e travolto le recinzioni. «Il campo di Ayn Issa è ormai senza controllo», hanno riferito i curdi L' attacco turco alle postazioni curde nel nord-est della Siria ha costretto 130mila persone a fuggire dalle proprie case, ma il numero potrebbe triplicare molto presto. È l'allarme lanciato dall'Onu. «Ci stiamo addentrando in uno scenario in cui potrebbero esserci fino a 400mila sfollati all'interno della Siria e attraverso le aree colpite», sostiene Jens Laerke, portavoce dell'ufficio Onu per il coordinamento umanitario (Ocha), riferiscono i media internazionali.

