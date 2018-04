© RIPRODUZIONE RISERVATA

Il fumo uccide ma nel caso di Steve, uno dei testimoni ascoltati subito dopo la, è stato salvifico. L'uomo, nella città canadese per turismo, si trovava sul luogo in cui un uomo alla guida di un furgone è piombato sulla folla uccidendo varie persone ma non è stato travolto per pochi centimetri perché si è fermato per accendersi una sigaretta.LEGGI ANCHE: Toronto, furgone sulla folla: morti e feriti «Quella sigaretta mi ha salvato la vita - ha raccontato -. Mi sono fermato all’angolo per accenderla e solo per quello non mi sono ritrovato nella traiettoria del furgone».