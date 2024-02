Titan, spunta un nuovo audio: «I passeggeri chiedevano aiuto». Potevano essere salvati? Ecco come

Quasi un anno dopo il disastro del Titan, il sommergibile imploso nell'Oceano Atlantico che ha provocato la morte di cinque passeggeri, un documentario intitolato "Il disastro del Titan: minuto per minuto" ha svelato un nuovo inquietante audio che rivelerebbe una disperata richiesta d'aiuto.

L'audio choc nel documentario

Il documentario ha riprodotto per la prima volta l'audio (analizzato dai soccorritori lo scorso giugno) che sembra riprodurre i colpi contro il metallo di uno dei passeggeri.

Forse una richiesta d'aiuto, che non sarebbe però arrivata a destinazione in tempo e che alimenta i dubbi di chi afferma che l'equipaggio poteva essere salvato.

Lo scorso giugno, durante le ricerche, la squadra che ha partecipato al tentativo di salvataggio aveva fatto sapere che il suono in questione (registrato alle 23:30 del 20 giugno) non era da ritenersi una richiesta d'aiuto. L'ex capitano di un sottomarino della Marina statunitense, non è dello stesso avviso: «Potrebbe essere qualcuno che bussa. È ritmico, è come se qualcuno stesse producendo quel suono, e il fatto che si ripeta è davvero insolito», dice il militare Ryan Ramsey.

Quando sono morti i passeggeri

Secondo i report, il Titan sarebbe imploso 1 ora e 45 minuti dopo l'immersione che avrebbe dovuto condurre i passeggeri a due passi dal relitto del Titanic. Al raggiungimento dei 12mila piedi di profondità, sarebbe stato schiacciato dalla pressione dell'acqua. Nel disastro morirono il CEO di OceanGate Stockton Rush, 61 anni, l'esperto francese del Titanic Paul-Henri Nargeolet, 77 anni, il miliardario britannico Hamish Harding, 58 anni, l'importante uomo d'affari pakistano Shahzada Dawood, 48 anni, e suo figlio di 19 anni, Sulaiman Dawood.