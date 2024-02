Morto Thomas Kingston, il marito di lady Gabriella Windsor: aveva 45 anni. Lutto per Re Carlo e Camilla

Lutto improvviso nella Royal Famiy. È venuto a mancare Thomas Kingston, marito di lady Gabriella Windsor.

Aveva 45 anni. L'annuncio in un comunicato firmato dalla moglie, i genitori Martin e Jill Kingston, le sorelle Joanna Connolly ed Emma Murray: «È con il più profondo dolore che annunciamo la morte di Thomas Kingston, il nostro amato marito, figlio e fratello. Tom era un uomo eccezionale che illuminava la vita di tutti coloro che lo conoscevano. La sua morte è stata un grande shock per tutta la famiglia e vi chiediamo di rispettare la nostra privacy mentre piangiamo la sua scomparsa».

Camilla regina alla cerimonia per l'ultimo re di Grecia: con lei anche il principe Andrea (che torna in auge), William dà forfait

Lutto nella Royal Family

Secondo quanto si apprende, Thomas Kingston è stato trovato morto domenica sera in un'abitazione nel Gloucestershire. Sul posto sono intervenuti i soccorsi poco dopo le 18. Verrà aperta un'inchiesta per stabilire le cause del decesso, anche se al momento non si parla di circostanze sospette o altre parti coinvolte.

Chi era Thomas Kingston

Lady Gabriella Kingston è figlia del principe Michael di Kent - cugino della regina Elisabetta II - e della baronessa von Reibnitz Marie Christine. È la 56esima nella linea di successione al trono britannico. Il matrimonio con Thomas Kingston, detto Tom, nel 2019. Quest'ultimo in precedenza aveva avuto un relazione con Pippa Middleton, sorella della principessa Kate.

Buckhingham Palace ha così commentato la notizia: «Il Re e la Regina sono stati informati della morte di Thomas e si uniscono al Principe e alla Principessa Michael di Kent e a tutti coloro che lo conoscevano nel piangere un membro della famiglia. Le Loro Maestà invitano i loro più sentiti pensieri e preghiere a Gabriella e a tutta la famiglia Kingston».