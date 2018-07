Thailandia, le lettere ai genitori dei ragazzi intrappolati nella grotta L'allenatore si scusa: perdonatemi Solo 3 giorni di tempo per salvarli

12 ragazzi thailandesi intrappolati dal 23 giugno nella grotta Tham Luang scrivono ai genitori per rassicurarli. «Non vi preoccupate... siamo tutti forti», si legge in una serie di lettere scritte su fogli di quaderno.



È la prima forma di comunicazione tra i ragazzi e i genitori, dopo il fallimento del tentativo di installare una linea telefonica all'interno della caverna. E anche l'allenatore dei ragazzi, il 25enne Ekkapol Chantawong, ha inviato una lettera alle famiglie dei ragazzi, porgendo le sue «scuse sincere» per l'incidente.

Nel frattempo, le squadre dei soccorritori sono riuscite a installare un condotto per l'aria, dopo l'allarme suscitato dal calo del livello di ossigeno all'interno della caverna, sceso dall'abituale 21% al 15%. I tentativi di soccorso sono già costati la vita all'ex Navy Seal thailandese Saman Kunan, 38 anni, morto venerdì. Il governatore regionale, Narongsak Osotthanakorn, ha riferito ai media locali che le operazioni di soccorso non verranno affrettate, pur riconoscendo il pericolo delle possibili piogge monsoniche attese per il weekend, che rischiano di peggiorare la situazione all'interno della caverna nella quale i ragazzi sono rimasti intrappolati lo scorso 23 giugno.

C'è una finestra di appena 3-4 giorni per salvare i 12 ragazzi. Lo hanno riferito le autorità thailandesi, che ora si concentreranno sulle precauzioni da prendere per ridurre i rischi dell'operazione di salvataggio, fino a quando le piogge intense o la crescente tossicità dell'aria all'interna della grotta non li costringeranno ad agire. Narongsak Osatanakorn, il governatore della provincia di Chiang Rai, ha riferito stamani alla stampa che l'operazione per il drenaggio dell'acqua lungo i 3,2 chilometri del percorso che porta al luogo nel quale si trovano i ragazzi è stata un «successo». Anche se nella giornata c'è stata pioggia, ha detto ancora il governatore, «l'acqua si trova ancora a un livello soddisfacente». Tuttavia, le previsioni meteo indicano un intensificarsi delle piogge nei prossimi giorni, con un aumento a livelli torrenziali a partire dalla prossima settimana. Questo concede ai soccorritori solamente pochi giorni per estrarre dalla grotta i 12 ragazzi e il loro allenatore, prima che possano rimanere completamente bloccati anche fino a gennaio. «Se aspettiamo troppo non sappiamo quanta pioggia ci sarà», ha detto Osatanakorn.

Un ingegnere thailandese che lavora per l'imprenditore statunitense Elon Musk - proprietario di aziende tecnologiche innovative come Tesla e Space X - è attivo con i soccorritori impegnati a perlustrare l'esterno della grotta Tham Luang, nella speranza di trovare un varco nella roccia dove poter scavare per raggiungere i 12. Lo ha annunciato un portavoce del ministro degli Esteri, citato dal quotidiano thailandese The Nation. L'ingegnere thailandese sarà raggiunto in serata da tre colleghi stranieri che lavorano per Tesla, Space X e Boring Company, tre delle aziende di spicco di Musk. Ieri l'imprenditore aveva annunciato su Twitter l'intenzione di partecipare alle ricerche, ipotizzando l'inserimento nella grotta di un tubo di nylon che consentirebbe a ragazzi esoccorritori di camminare senza bisogno di immergersi. La tecnologia di Musk, ha aggiunto questa mattina ilresponsabile delle operazioni di soccorso, potrebbe anche essere utile nell'individuazione del punto preciso in cui si trovano i 13 intrappolati, che si crede possa essere a 800-1.000.