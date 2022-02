Covid Usa, «terza dose perde forza dopo 4 mesi». Quarta dose potrebbe essere necessaria per persone a rischio

La quarta dose del vaccino contro il Covid potrebbe essere necessaria per gli americani a rischio, perché la terza dose del vaccino perde buona parte della sua potenza dopo quattro mesi. È quanto emerge dai nuovi dati del Centers for Disease Control and Prevention riportati da alcuni media americani.

Perdita di efficacia

La perdita di efficacia alimenta la possibilità che alcuni americani, soprattutto le categorie più a rischio, possano aver bisogno di una quarta dose.