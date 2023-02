Terremoto in Turchia, Erdogan: «Il nostro più grande disastro dal 1939 a oggi»

Il terremoto di magnitudo 7.8 che ha colpito la Turchia la notte scorsa è stato il più grande disastro registrato nel Paese dal 1939: lo ha detto oggi il presidente turco Recep Tayyip Erdogan, come riporta il Guardian.

Secondo i media, il leader turco si riferiva al terremoto di Erzincan, che provocò la morte di circa 33.000 persone 84 anni fa. Il terremoto di İzmit del 1999, di magnitudo 7.6, si ritiene che abbia ucciso più di 17.000 persone.

I SOCCORSI - «Dieci squadre di ricerca e soccorso urbano sono state rapidamente mobilitate da Bulgaria, Croazia, Cechia, Francia, Grecia, Paesi Bassi, Polonia e Romania per sostenere i primi soccorritori sul campo. Anche l’Italia e l’Ungheria hanno offerto le loro squadre di soccorso alla Turchia». Lo rendono noto l’alto rappresentate Ue per gli Affari esteri e la politica dii sicurezza, Josep Borrell, e il commissario europeo per la Gestione delle crisi, Janez Lenarcic, in una dichiarazione congiunta sul «potente terremoto di magnitudo 7,8 sulla scala Richter, uno dei piu forti nella regione da oltre 100 anni», che ha colpito nella notte la regione di Gaziantep in Turchia e la vicina Siria.