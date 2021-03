Terremoto Grecia di 6.3, scossa a nord di Atene sentita anche in Puglia

Terremoto, forte scossa a Nord di Atene, in Grecia: da una prima analisi la magnitudo sarebbe di 6.3. La forte scossa è stata registrata stamani nella zona della Grecia centrale, vicino a Tirnavos, a nord di Atene e di Larissa: lo rende noto l'Istituto geofisico statunitense. Il sisma è stato sentito anche in Puglia.

L'epicentro del sisma è stato individuato a 10 chilometri a nordovest di Tirnavos, una cittadina a circa 360 chilometri a nord della capitale e una ventina di chilometri a nord di Larissa. Il terremoto ha colpito a 10 km di profondità. Per ora non si hanno notizie di vittime.

#breakingnews An Earthquake has struck in Greece. A 6.3 magnitude being reported by USGS at this time. pic.twitter.com/AU5zbf0pvW

— Chris Tarpening (@Tarp1969) March 3, 2021