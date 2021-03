Svezia, accoltellate 8 persone in strada a Vetlanda: alcune sono gravi. Fermato 20enne colpito dalla polizia

Paura, nel pomeriggio, in Svezia. Almeno otto persone sono state attaccate oggi da un uomo armato di coltello nel centro di Vetlanda, in Svezia, e alcune sono «gravemente ferite». Lo ha riferito la portavoce della polizia Angelica Israelsson Silfver, secondo quanto riportano i media locali. L'autore del gesto, un uomo intorno ai venti anni, è stato colpito dagli agenti e trasportato in ospedale. Un giovane di 20 anni è stato ferito dalla polizia dopo aver accoltellato. Lo riferiscono i media locali.

