Streptococco, infezioni record in Giappone: cause sconosciute. Tra gli under 50 un terzo è morto

È allarme in Giappone per il boom di infezioni da streptococco. Gli esperti avvertono che questo tipo di infezione batterica è rara e pericolosa ma non riescono a identificarne la causa. Si prevede che il numero di casi nel 2024 supererà i numeri record dello scorso anno, mentre cresce la preoccupazione che la forma più dura e potenzialmente mortale della malattia streptococcica di gruppo A - la sindrome da shock tossico streptococcico (STSS) - continui a diffondersi, dopo che la presenza di ceppi altamente virulenti e infettivi è stata confermata in Giappone.

L'Istituto nazionale per le malattie infettive (NIID) ha dichiarato che: «Ci sono ancora molti fattori sconosciuti per quanto riguarda i meccanismi alla base delle forme fulminanti (gravi e improvvise) di streptococco, e non siamo in grado di spiegarli».

In Italia il fenomeno corre soprattutto tra i bimbi: i tamponi Covid nelle farmacie sono stati sostituiti da quelli per lo streptococco.

Rapporto contagi e decessi preoccupante

Inoltre secondo il NIID il ceppo di gruppo A sta causando più decessi tra i pazienti sotto i 50 anni. Delle 65 persone sotto i 50 anni a cui è stata diagnosticata la STSS tra luglio e dicembre del 2023, circa un terzo, ovvero 21, sono morte, secondo quanto riportato dal quotidiano Asahi Shimbun citato dal Guardian.

Circa il 30% dei casi di STSS è fatale. Gli anziani possono accusare sintomi simili a quelli del raffreddore, ma in rari casi i sintomi possono peggiorare fino a includere streptococco, tonsillite, polmonite e meningite. Nei casi più gravi può portare all'insufficienza e alla necrosi degli organi. Alcuni esperti ritengono che il rapido aumento dei casi dello scorso anno sia legato alla revoca delle restrizioni imposte durante la pandemia di Covid.

Nel maggio 2023, il governo ha declassato lo status della Covid-19 dalla classe due - che include la tubercolosi e la Sars - alla classe cinque, equiparandola all'influenza stagionale. Il cambiamento ha fatto sì che le autorità locali non potessero più ordinare alle persone infette di astenersi dal lavoro o di raccomandare il ricovero in ospedale.

Le infezioni da streptococco, come quella da Covid-19, si diffondono attraverso le goccioline e il contatto fisico. Il batterio può infettare i pazienti anche attraverso le ferite su mani e piedi. Le infezioni da streptococco A vengono trattate con antibiotici, ma i pazienti affetti dalla più grave malattia invasiva da streptococco di gruppo A avranno probabilmente bisogno di una combinazione di antibiotici e altri farmaci, oltre che di cure mediche intensive. Il Ministero della Salute giapponese raccomanda alle persone di adottare le stesse precauzioni igieniche di base contro lo streptococco A che sono diventate parte della vita quotidiana durante la pandemia di coronavirus.

L'aumento più rapido era stato osservato nel 2023. Nei primi due mesi del 2024 il numero di pazienti nel Paese ha già raggiunto il 40% del totale dello scorso anno. I casi sono stati confermati in 45 delle 47 prefetture giapponesi, mentre solo Akita e Iwate hanno registrato zero casi. Lo streptococco emolitico di gruppo A, che causa mal di gola soprattutto nei bambini, è un esempio rappresentativo tra i vari batteri patogeni. Sebbene le infezioni presentino spesso sintomi simili a quelli di un raffreddore, in rari casi e indipendentemente dall'età, possono degenerare in condizioni gravi, tra cui gola streptococcica, tonsillite, polmonite e meningite. Una volta che l'infezione diventa acuta, può causare un'insufficienza multipla degli organi e la necrosi dei tessuti che circondano i muscoli. Secondo il Ministero della Salute, non è noto come le infezioni si aggravino. Tuttavia, la prevalenza del mal di gola tra i bambini a partire dall'estate scorsa è citata come un fattore di rischio.