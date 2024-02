Strage Gaza, Israele spara sulla folla in fila per gli aiuti: oltre 100 morti. «Maggioranza delle vittime per la calca». Usa: incidente grave

Il bilancio delle vittime palestinesi uccisi dalle forze israeliane mentre aspettavano gli aiuti alimentari a Gaza è salito a 104: lo afferma il ministero della Sanità di Gaza, aggiungendo che almeno 760 palestinesi sono rimasti feriti.

Ferma condanna dell'Egitto per «l'attacco disumano di Israele contro civili palestinesi inermi in attesa dell'arrivo di camion di aiuti umanitari a nord della Striscia di Gaza». In una nota il ministero degli Esteri egiziano definisce l'azione «una palese violazione delle disposizioni del diritto internazionale e del diritto umanitario internazionale». Hamas avverte: questo potrebbe portare al fallimento dei colloqui per la tregua e per la liberazione degli ostaggi, si legge nel comunicato, che Reuters riporta sul suo sito, nel quale di afferma che Israele sarebbe responsabile di qualsiasi fallimento dei colloqui.