X-37B, lo spazioplano «segreto» degli Usa pronto al lancio: grazie a SpaceX raggiungerà un'orbita più alta che mai

Lo spazioplano statunitense X-37B è pronto a tornare in azione. E lo farà a una quota mai raggiunta prima, grazie al razzo più potente in circolazione, il Falcon Heavy di SpaceX. La United States Space Force, la Forza spaziale militare statunitense, proverà a lanciare dalla base di Cape Canaveral il razzo della società aerospaziale di Elon Musk con a bordo lo spazioplano senza equipaggio X-37B per una nuova missione «segreta».

Lo spazioplano «segreto» X-37B

A dicembre il lancio è stato tentato per ben tre volte, ma è fallito a causa del maltempo e di problemi tecnici non specificati.

Il prossimo tentativo, riferisce la Reuters, avverrà in una finestra di 10 minuti alle 20.07 di giovedì 28 dicembre (orario della Florida). Grazie al razzo di SpaceX, lo spazioplano raggiungerà un'orbita più alta che mai.

Il Dipartimento della Difesa ha rivelato pochi dettagli sulla missione X-37B, condotta dalla Forza spaziale statunitense nell'ambito del programma militare di lancio spaziale di sicurezza nazionale. Il veicolo costruito dalla Boeing, grande all’incirca quanto un piccolo autobus e somigliante ad una navetta spaziale in miniatura, dovrebbe condurre esperimenti tecnologici su voli orbitali di lunga durata. Lo spazioplano «segreto» ha già completato sei missioni, ma si è guadagnato la sua fama di veicolo misterioso proprio a causa delle pochissime informazioni divulgate nel corso degli anni.

La rivalità con la Cina

Il lancio di X-37B arriva poche settimane dopo quello dello spazioplano robot riutilizzabile della Cina, noto come Shenlong, o “Drago Divino”, per la sua terza missione in orbita dal 2020. La rivalità Usa-Cina, ormai, corre anche nello spazio.