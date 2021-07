Arriva dopo quasi un anno e mezzo di negoziazioni politiche l'inasprimento della legge sulla violenza sessuale in Spagna. Il governo spagnolo ha approvato martedì una legge per definire stupro tutti i rapporti sessuali non consensuali. Ma la revisione legislativa, che impone pene più severe prevede anche la scomparsa della parola “abuso” e un sistema di supporto per le vittime migliorato e ampliato.

