Vittoria del Partito Socialista e del blocco di sinistra, crollo del Partito Popolare. È il verdetto che si delinea in Spagna a urne chiuse e dopo lo scrutinio del 78% dei voti. Il Partito Socialista conquisterebbe 123 seggi, il Partito Popolare non andrebbe oltre i 65. A Ciudadanos ne verrebbero assegnati 57. Sono 42 quelli attribuiti a Podemos e 24 quelli conquistati da Vox, che porta l'estrema destra in Parlamento. Il Partito Socialista, in un'eventuale coalizione con Podemos, non raggiungerebbe la maggioranza assoluta di 176 seggi. Per sostenere un esecutivo, quindi, sarebbe necessario l'appoggio degli indipendentisti

Quel che è certo è che ci vorrà una coalizione per andare alla Moncloa. In un Paese dominato finora da un bipartitismo perfetto, almeno al governo, la novità è dettata dalla profonda crisi che ha attraversato il sistema politico spagnolo, fiaccato dagli scandali di corruzione che hanno travolto il Partido Popular determinando meno di un anno fa la caduta del governo guidato dal popolare Mariano Rajoy ma anche dall'esplosione della questione catalana, che ha radicalizzato il dibattito pubblico. Aperto il vaso di Pandora del'indipendentismo, ne è uscito Vox, sostengono in molti qui a Madrid.