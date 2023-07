Dondolare dentro al sommergibile per liberare i pesi e tornare in superficie. Non è uno scherzo, ma quanto si è sentito dire un passeggero del Titan. «Eravamo un po' preoccupati di non riuscire a risalire», confida Bill Price al Los Angeles Times. L'immersione è quella inaugurale, nel 2021. C'è grande attesa e dentro al batiscafo c'è anche Stockton Rush. È lui alla guida. Scesi nelle profondità dell'oceano, però, incontrano dei problemi. Sono in trappola. Non sarà l'ultima volta, come purtroppo sappiamo. Visto che poi il mezzo subacqueo imploderà causando la morte di cinque persone. Ma in questo caso l'amministratore delegato di Oceangate propone una soluzione. Certo, non ortodossa. Anche perché sentirsi dire di oscillare quando si è bloccati in fondo all'oceano è una frase che spaventa.

Il problema

Dentro al sommergibile c'è il cliente Bill Price. La guida turistica ha pagato circa 250.000 dollari per l'esperienza. Ha 71 anni, è di Manhattan Beach e ha lavorato nel settore dei viaggi per tutta la sua carriera. Tanto da fondare la società YMT Vacations, di cui è stato presidente. Ha investito molto per l'immersione ed è fiducioso. Ma qualcosa va storto. Il Titan perde contatto con la nave madre dopo un'ora. Poco dopo, l'equipaggio si rende conto che c'è un problema con il meccanismo che rilascia i pesi dal sommergibile in modo che possa tornare in superficie.

Il piano

Il CEO di OceanGate Expeditions Stockton Rush e l'esploratore francese Paul-Henri Nargeolet (entrambi a bordo) escogitano un piano: chiedono a Price e agli altri passeggeri di dondolarsi da una parte all'altra per cercare di liberare i piombi. "Quando abbiamo sentito il primo rumore, abbiamo provato un grande sollievo", ha detto Price. E così tornano su. Salvi. Ma senza aver visto il relitto.

Le foto con il Titanic

Price accetta di riprovare a vedere il Titanic il giorno successivo. E questa volta ci riescono. "La prima volta che abbiamo incontrato le difficoltà non ero spaventato. Avevo piena fiducia in Stockton", ha detto Price. "Sono molto esperti e hanno molte conoscenze tecniche". Definisce l'operazione "molto sofisticata". Arrivano davanti al transatlantico. È davanti ai loro occhi. Nargeolet, l'altro passeggero a bordo che ha visto più di 30 volte il relitto, indica a Price gli alloggi del capitano, il punto dove c'era la vasca da bagno e i ponti di legno. C'è tempo anche per le foto di rito.

La preoccupazione

Quando Price ha sentito della notizia dell'implosione si è "sentito fortunato ad essere tornato vivo", ha detto a KSBY. "Mi spezza il cuore per le loro famiglie, è davvero incredibile", ha detto Bill Price a Eyewitness News. "È così surreale".