Sottomarino Titan e la batteria scarica. Il cliente: «Siamo rimasti bloccati in fondo all'oceano, ma Stockton Rush ci ha suggerito di dormire tranquilli lì dentro»

Anche le batterie del Titan avevano dato problemi prima dell'ultima, tragica, missione. Il batiscafo dell'OceanGate una volta è rimasto bloccato in fondo all'oceano per carenza di energia elettrica. Come affrontare la preoccupante situazione? Il ceo Stockton Rush avrebbe suggerito ai passeggeri di restare tranquilli e di dormire visto che nel frattempo si era fatto tardi, anche se laggiù non è possibile percepire l'alternarsi della luce e del buio.

Per di più le dimensioni della cabina del piccolo sommergibile permettono al più di restare seduti. Dormire? Sì, una parola.

La spedizione interrotta

Nel 2022, durante "The Travel Show" della Bbc, Jaden Pan, uno dei primi clienti dell'OceanGate, ha detto che la sua spedizione del 2021 è stata interrotta quando una batteria "è andata ko".

L'impossibilità di risalire

Il sottomarino stava scendendo da più di due ore e si trovava ormai vicino al relitto del Titanic "ma Rush ha detto che dovevamo tornare in superficie".

"All'inizio ho pensato che stesse scherzando, perché erano passate più di due ore ed eravamo così vicini al fondo dell'oceano - ha detto Pan - Ma poi il ceo ha spiegato che una delle batterie si è scaricata e che avevamo problemi con le zavorre da sganciare e che quindi sarebbe stato difficile poi noi risalire subito fino alla nave appoggio". Immaginate lo spavento a oltre tremila metri di profondità.

L'improbabile soluzione

Uno dei consigli di Rush all'equipaggio fu quello "di trascorrere dormendo alcune ore mentre il batiscafo scendeva fino al fondale oceanico nei pressi del Titanic". Un incubo a occhi aperti. E infatti, è stato raccontato durante la trasmissione della Bbc, i passeggeri protestarono fino a quando il ceo riuscì a trovare il modo di sganciare la zavorra consentendo al batiscafo di risalire in superficie.