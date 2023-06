Sottomarino disperso, il tedesco che è stato sul Titan nel 2021: «Una missione suicida, anche noi abbiamo avuto problemi»

Due anni fa ha pagato per vedere il relitto del Titanic sul sottomarino Titan ora scomparso. Ma quel viaggio a distanza di tempo l'ha definito «missione suicida». Arthur Loibl, 60 anni, si è immerso sul sito del relitto dell'Atlantico nell'agosto 2021 e racconta di essere stato «incredibilmente fortunato» a sopravvivere. Parlando con il quotidiano tedesco Bild, Loibl ricorda che il primo sommergibile che hanno provato non ha funzionato. «Alcune parti si sono staccate e la missione è iniziata con cinque ore di ritardo per problemi elettrici». Questa, sospetta Loibl, potrebbe essere la causa della scomparsa del Titan anche stavolta. «Allora era una missione suicida», le sue parole alla Bild.

Le avventure di Loibl: «Il Titan la più estrema»

L'avventuriero tedesco è stato anche al polo nord e al polo sud e ha sorvolato la Russia con un caccia MiG-29.

Insomma, di rischi ne sa eccome. «Ma quella al Titan è stata la missione più estrema». Nel 2021 ha pagato 100.000 euro e ha prenotato il viaggio tramite una società inglese che organizza safari speciali, spiega la Bild. «Il primo sottomarino non ha funzionato, siamo anche entrati in acqua con cinque ore di ritardo a causa di problemi elettrici. Poco prima che il sottomarino fosse varato, la staffa del tubo di stabilizzazione, utilizzata per fornire equilibrio mentre l'imbarcazione scende nelle profondità, è caduta dalla nave ed è stata riattaccata con delle fascette. Questo non mi ha preoccupato».

Con lui c'erano anche l'esploratore francese Paul-Henry Nargeolet, 73 anni, e il Ceo e pilota di OceanGate Stockton Rush, entrambi attualmente ancora sul Titan scomparso da domenica. A bordo ci sono anche il miliardario britannico Hamish Harding e i due cittadini pakistani Shahzada Dawood e suo figlio Suleman. Sul Titan lungo 22 piedi possono essere imbarcati fino a cinque passeggeri. Non ci sono posti a sedere, un unico bagno (con una tenda nera tirata per "privacy"). «Servono nervi saldi, non devi essere claustrofobico e devi essere in grado di stare seduto a gambe incrociate per dieci ore», spiega Loibl. «C'è l'inferno laggiù. Ci sono solo 2,50 metri di spazio, ci sono quattro gradi, non ci sono sedie, né toilette». Eppure con Loibl all'interno, il Titan ha fatto il giro del relitto due volte e una volta è persino atterrato sul ponte, prima di fare il viaggio di ritorno.