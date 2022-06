Schianto con il minivan: morte tre sorelle, erano in vacanza in Guatemala

Tre sorelle muoiono in un incidente stradale durante una vacanza. Natalie, Katherine e Tiffany, di età compresa tra i 18 e i 21 anni, sono morte mentre si trovavano in Guatemala. Le giovani sono morte a seguito di un incidente stradale dopo che il Minivan guidato dal nonno si è schiantato contro un tir.

Leggi anche > Vanno al funerale con un furgone, intera famiglia sterminata in un incidente

Le ragazze erano andate in Guatemala, dalla California dove vivevano, per far visita alla famiglia della madre, come riporta la stampa locale. La maggiore, Tiffany, era tecnicamente la zia delle altre due, ma la madre di Natalie e Katherine le ha cresciute come se fossero tre sorelle. La loro scomparsa è un dolore enorme per tutta la famiglia, come spiega anche la zia Cindy Gonzalez: «Non ci sono parole per descrivere la tragedia che stiamo vivendo in questo momento».

Pare che la causa dell'incidente sia da imputare all'autista del tir che è stato arrestato dalla polizia. Intanto, la madre delle ragazze ha anche creato una pagina su GoFundMe per poter raccogliere soldi per il funerale delle ragazze. Sulla pagina della racconta fondi online ha scritto: «Sono veramente devastata e piango la perdita delle persone a me più vicine che sono state portate via così all'improvviso. La mia figlia più piccola aveva appena finito il liceo e stava per andare all'università insieme alle altre sue sorelle».