Sondaggi politici, Biden supera Trump di 10 punti: il presidente paga la cattiva gestione del Covid

Sondaggi politici negli Stati Uniti. L'ex vice presidente Joe Biden, sicuro candidato alla Casa Bianca per i democratici, raccoglie il 53 per cento dei consensi, con un vantaggio di 10 punti percentuali su Trump, fermo al 43 per cento. La gestione della crisi del coronavirus da parte di Donald Trump non sembra piacere, quindi, agli americani, che in un sondaggio realizzato tra il 25 e il 28 maggio dal Washington Post e Abc News assegnano al presidente bassi indici di gradimento.Il dato si riferisce a tutti gli elettori registrati a livello nazionale. Due mesi fa, il vantaggio di Biden era di appena due punti, con il 49 per cento di consensi tra gli elettori, rispetto al 47 per cento del presidente. Prendendo in considerazione tutti gli americani adulti, e non solo gli elettori registrati, il vantaggio di Biden sale a 13 punti percentuali, con il 53 per cento dei consensi, rispetto al 40 per cento di Trump.

BREAKING: Joe Biden holds a 10-point lead over Pres. Trump among registered voters in new @ABC News/Washington Post poll—but that’s sliced in half among those certain to vote, reflecting challenges for Biden in terms of commitment and enthusiasm. https://t.co/RdKWFhrFac — ABC News Politics (@ABCPolitics) May 31, 2020

Ultimo aggiornamento: 19:00

