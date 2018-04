© RIPRODUZIONE RISERVATA

Donald Trump ed Emmanuel Macron hanno «condannato fortemente l'orribile attacco con armi chimiche in Siria e hanno concordato che il regime di Assad deve essere chiamato a rispondere per i suoi continui abusi dei diritti umani»: lo rende noto la Casa Bianca riferendo di una telefonata tra i due leader, che hanno concordato anche di «scambiare informazioni sulla natura dell'attacco e di coordinare una forte risposta comune». Già ieri Trump aveva accusato di complicità con gli attacchi la Russia e l'Iran e aveva affermato che il regime siriano di Bashar al Assad, definito «un animale», avrebbe pagato un «caro prezzo».Sono invece almeno 14 i morti in un attacco missilistico contro una base dell'esercito di Damasco a Homs, in Siria. Lo rende noto l'Osservatorio siriano per i diritti umani, precisando che tra le vittime si contano cittadini siriani, asiatici e di nazionalità araba alleati con il regime di Bashar al-Assad.«La nostra difesa aerea ha contrastato un attacco missilistico contro l'aeroporto militare T4», ha riportato l'agenzia ufficiale Sana, citando una fonte militare che ha specificato che sono stati otto i missili intercettati. La televisione siriana ha riportato poi le testimonianze di civili che hanno parlato di potenti esplosioni nell'area.Per l'attacco la Russia ha accusato Israele. Due aerei F-15 dell'Aeronautica israeliana hanno effettuato un raid con otto missili guidati contro l'aerodromo siriano T-4, ha detto il ministero della Difesa russo. L'attacco è avvenuto dal Libano, senza violare lo spazio aereo siriano. Le difese aeree siriane hanno distrutto cinque missili guidati. Mosca segnala che «nessun consulente» militare russo è tra le vittime. Lo riporta la Tass.Il Pentagono in una nota ha negato il coinvolgimento nel raid contro la struttura militare siriana, arrivato poche ore dopo che Donald Trump ha detto che vi sarebbe stato «un grande prezzo da pagare» per l'attacco chimico. «In questo momento, il dipartimento della Difesa non sta conducendo raid aerei in Siria», ha reso noto il Pentagono. «Continuiamo comunque a controllare attentamente la situazione - prosegue il comunicato - e sostenere gli sforzi diplomatici per mettere di fronte alle loro responsabilità chi utilizza armi chimiche, in Siria e altrove».Gli Stati Uniti e altri otto paesi membri del Consiglio di Sicurezza dell'Onu - Gran Bretagna, Francia, Polonia, Olanda, Svezia, Kuwait, Perù e Costa d'Avorio - hanno chiesto una riunione di emergenza dei Quindici sull'attacco chimico in Siria. I raid a Duma, a base di una miscela di gas e armi convenzionali, avrebbero causato almeno 100 morti e mille feriti.Il regime di Damasco, con il sostegno della Russia, ha negato di aver condotto un attacco chimico. Il presidente americano ieri ha lanciato un duro attacco contro Assad per i «molti morti, compresi donne e bambini, nella folla attacco chimico in Siria». «Il presidente Putin, la Russia e l'Iran sono responsabili del fatto di sostenere quell'animale di Assad», ha aggiunto promettendo che vi sarà «un grande prezzo da pagare».