Germania, maxi-incendio vicino Bonn: almeno 40 feriti, sei gravi

Sono almeno 40 i feriti in un vasto incendio scoppiato in Germania, lungo un tratto ferroviario, a Siegburg, nelle vicinanze di Bonn. Almeno sei sono gravi. Lo riferisce la polizia locale. Secondo le stesse fonti 10 edifici sono stati distrutti dalle fiamme e, stando agli amministratori comunali, a provocare il rogo sarebbero state le scintille partite da un treno.

Bahnstrecke Köln-Frankfurt: Ein Feuer bei Siegburg greift auf nahegelegene Häuser über. Zahlreiche Menschen werden teils schwer verletzt. Die Strecke wird gesperrt. https://t.co/dkL5BWiCph — Süddeutsche Zeitung (@SZ) 7 agosto 2018

Il fuoco, divampato in una scarpata e diffusosi velocemente anche a causa di un habitat estremamente secco - arso dalla canicola estiva, che tiene in allerta anche la Germania in questi giorni - ha successivamente aggredito le case circostanti. Sul posto sono intervenuti pompieri e soccorritori in forze massicce: circa 530 persone. Gli edifici colpiti - otto quelli seriamente danneggiati - sono stati evacuati e le persone coinvolte dallo sgombro sarebbero un centinaio.



Se i soccorritori hanno riferito di 40 feriti, è stato poi successivamente precisato che solo 12 persone sono state davvero ferite per ustioni o intossicazioni da fumo. Gli altri abitanti della zona sono stati soccorsi per le conseguenze del forte shock, provocato dalle fiamme. L'incendio ha reso indispensabile la chiusura del traffico ferroviario, sulla tratta Colonia-Francoforte, percorsa in genere da treni intercity. I convogli sono stati deviati con la conseguenza di disagi per i passeggeri e ritardi (di circa 90 minuiti).

© RIPRODUZIONE RISERVATA