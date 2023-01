Scontro tra aerei sfiorato all'aeroporto di New York: i due Boeing a 300 metri di distanza, collisione evitata per pochissimo

Secondi che sono durati un'eternità. Sono quelli in cui due aerei si sono sfiorati all'aeroporto internazionale John F. Kennedy di New York. Per pochissimo non c'è stata una collisione. Si sono sfiorati un Boeing 737 della Delta Air e un Boeing 777 della American Airlines Group.

Viaggi Usa, come funziona il sistema di avvisi della FAA (Federal Aviation Administration) e perché si è bloccato

L'aereo della Delta Air era in movimento sulla pista e ha dovuto interrompere bruscamente il decollo quando i controllori del traffico aereo hanno notato che si trovava a circa 300 metri dal punto in cui l'altro aereo, il Boeing della American Airlines, stava attraversando la stessa pista.

Praticamente il primo aereo, relativo al volo 1943 della Delta Air, si è visto passare davanti il secondo aereo della American Airlines.

Lo riferisce il Wall Street Journal, citando un portavoce della Federal Aviation Administration (Faa) e precisando che funzionari della sicurezza aerea degli Stati Uniti stanno indagando su come una cosa del genere sia potuta accadere.

U.S FAA opens an investigation following a near-collision between an American Airlines 777 and a Delta Air Lines 737 at New York's JFK Airport on Friday. pic.twitter.com/aT3mg3dPfL — Breaking Aviation News & Videos (@aviationbrk) January 15, 2023

L'Autorità Portuale di New York e del New Jersey, che gestisce il Kennedy, ha rifiutato di commentare e ha rimandato le domande alla F.A.A.

Il volo 1943 della Delta Air vola solitamente dal Kennedy alla Repubblica Dominicana, secondo il sito di tracciamento dei voli Flight Aware. Il volo 106 dell'American Airlines vola solitamente dal Kennedy a Londra.

In una clip audio postata su Twitter da Ross Feinstein, ex portavoce dell'American Airlines e della Transportation Security Administration, si sentono i controllori del traffico aereo ordinare all'equipaggio della Delta di annullare il decollo.

More of the audio is now available via @liveatc. @FAANews @JFKairport to American 106: "Cross Runway 31L at Kilo."



No other audio is heard before Delta 1943 was cleared for departure and American 106 crossed Runway 4L. https://t.co/mCg2KWLIpl pic.twitter.com/CRFlEYZ1EH — Ross Feinstein (@RossFeinstein) January 15, 2023

Uno dei controllori sembra poi dire ai membri dell'equipaggio del volo American Airlines che avrebbero dovuto trovarsi su una pista diversa. Feinstein ha dichiarato che è estremamente raro che si verifichino collisioni così ravvicinate sulle piste.

«Volare è più sicuro che camminare», ha dichiarato domenica. «È grazie alle autorità di regolamentazione che abbiamo. È merito delle compagnie aeree. È merito dei piloti. È merito di tutti loro».

In un comunicato, Delta ha dichiarato che sta aiutando le autorità con una «revisione completa» del volo, che trasportava 145 passeggeri e sei membri dell'equipaggio. Dopo aver interrotto il decollo, l'equipaggio ha riportato l'aereo al gate, dove i passeggeri sono sbarcati, ha dichiarato la compagnia aerea, aggiungendo che il volo è stato poi ritardato durante la notte.

«La sicurezza dei nostri clienti e dell'equipaggio è sempre la priorità numero uno di Delta», ha dichiarato Delta. «Ci scusiamo con i nostri clienti per l'inconveniente e il ritardo dei loro viaggi». American non ha detto quante persone erano a bordo del suo volo. La compagnia aerea ha rifiutato di commentare domenica, dicendo in un'e-mail che si sarebbe rimessa alla F.A.A.