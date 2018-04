Schiave del sesso, Allison Mack da Smallville al tribunale: incriminata la star della serie cult

Allison Mack sempre più nei guai per un giro di giovani donne sfruttate sessualmente e destinate anche al santone di una setta. La star della popolare serie televisiva americana legata alle avventure di Superman Smallville, è stata incriminata con l'accusa di traffico sessuale: lo ha annunciato ieri il Dipartimento di Giustizia Usa in un comunicato. Secondo quanto riporta la Cnn, l'attrice, 36 anni, farebbe parte di un'organizzazione - la Nxivm - che si dedicava, tra le altre attività, anche allo sfruttamento sessuale di giovani donne. Allo stesso tempo, è stato incriminato anche il fondatore di Nxivm, Keith Raniere. Un portavoce dell'attrice non ha per il momento commentato la notizia.LEGGI ANCHE: Allison Mack, star di Smallville, reclutava schiave sessuali per un santone.​ Coinvolta anche l'attrice Nicki Clyne