Hanno trovato una schedina di memoria SD, l’hanno aperta e all’interno c’era una sorpresa choc: la polizia statunitense ha arrestato un uomo,, dopo che laabbandonata ed etichettata come ‘Homicide at midtown Marriott’ è stata scoperta in una strada di Anchorage, in Alaska.Smith è finito in manette con l’accusa di omicidio di primo grado: nella SD c’erano foto e video che documentano l’omicidio di una donna, strangolata a morte in un hotel, e anche altre foto in cui si vede la stessa donna sdraiata all’interno di un camion, secondo gli inquirenti. La vittima sarebbe una donna trovata senza vita lo scorso 2 ottobre nella zona, ma ancora non identificata.Le immagini: Smith, che secondo i dati dell’hotel sarebbe stato in quella camera d’hotel (riconosciuta dalla moquette), sarebbe stato fotografato nella zona dove è stato scoperto il cadavere, proprio nella notte del 6 settembre. L’uomo è ora in carcere e la cauzione è stata fissata a 500mila dollari.