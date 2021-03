Sarah «rapita e uccisa da un agente». Bufera su Scotland Yard, donne in rivolta a Londra

Si arricchisce di particolari il caso di Sarah Everard che ha inorridito la Gran Bretagna negli ultimi giorni, con tutti gli organi di informazione schierati in prima fila. La giovane, di 33 anni, era sparita nel nulla il 3 marzo scorso verso le nove di sera nel tragitto fra due quartieri residenziali di Londra. Il cadavere è stato trovato nei giorni scorsi durante una battuta condotta in un bosco del Kent, nel sud dell'Inghilterra. È stato formalmente accusato di sequestro di persona e omicidio l'agente di Scotland Yard arrestato ieri per la morte di Sarah Everard. Wayne Couzens, 48 anni, oggi deve comparire in tribunale. Negli ultimi due giorni, l'agente è stato portato due volte al pronto soccorso per ferite alla testa che si era procurato nella sua cella.

Bufera su Scotland Yard

Un'investigazione interna degli organi disciplinari britannici di polizia è stata annunciata oggi su Scotland Yard, celebre dipartimento londinese delle forze dell'ordine, dopo l'arresto dell'agente accusato di omicidio nell'ambito del caso Sarah Everard. La ragazza era sparita nel nulla il 3 marzo scorso verso le nove di sera nel tragitto fra due quartieri residenziali di Londra, dopo essere andata a trovare un'amica. La vicenda ha inorridito l'intero Regno Unito, ha suscitato paura e allarme nella capitale e ha provocato la protesta generalizzata delle donne. Il corpo di polizia metropolitano, il cui comando negli ultimi anni è stato affidato per la prima volta nella storia proprio a una donna, Cressida Dick, è al centro delle polemiche per aver ignorato nel recente passato i comportamenti sospetti dell'agente ora arrestato: già coinvolto in un presunto episodio di esibizionismo e atti osceni in luogo pubblico, ma rimasto tranquillamente in servizio fra i ranghi dell'unità d'elite addetta alla sorveglianza armata dei palazzi del potere di Londra (inclusi Downing Street o Westminster), di ambasciate e sedi diplomatiche.

La protesta delle donne

Intanto sale la polemica anche sulla veglia di solidarietà per le vittime di violenze e abusi e di rivendicazione della libertà di movimento delle donne britanniche e della sicurezza per le strade annunciata per oggi, ma che la polizia ha vietato a causa delle norme tuttora in vigore del lockdown anti Covid; le promotrici si sono rivolte ai giudici dell'Alta Corte di Londra, mentre in Parlamento deputate dell'opposizione laburista hanno sollecitato Priti Patel, ministra dell'Interno del governo Tory di Boris Johnson, a schierarsi in difesa del raduno e anche a parteciparvi di persona.

