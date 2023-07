Samuel Chatto, chi è lo scapolo d'oro (meno glam) della Royal Family: la fidanzata Eleanor, la ceramica e lo yoga in India

In Gran Bretagna è stato già ribattezzato lo scapolo d'oro della famiglia reale. Meno glam, non ama i riflettori e le serate alla moda. Al contrario vive per le sue ceramiche, per lo yoga e per la cultura. Samuel Chatto, figlio di Lady Sarah Chatto e nipote della Principessa Margaret, ha festeggiato il suo 27esimo compleanno, e nonostante le sue credenziali reali porta avanti la sua vita da artista nel suo studio di ceramica nel West Sussex, dove trascorre le sue giornate realizzando creazioni bohémien cotte a legna.

La linea di successione

In quanto figlio di Lady Sarah Chatto, che è l'unica figlia della defunta contessa di Snowdon, la principessa Margaret, Sam è attualmente il 29° in linea di successione al trono britannico.

La passione per la ceramica

Sam, come lo chiamano gli amici, ha studiato Storia dell'Arte all'Università di Edimburgo e si è laureato nel 2018.

Successivamente ha intrapreso un apprendistato di sei settimane presso la North Shore Pottery in Scozia e ora si sta ritagliando una carriera come vasaio. Ha aperto il suo studio di ceramica nel 2019 e proprio in quel periodo al Daily Mail dichiarò: «Sto lavorando l'argilla per creare ceramiche a legna funzionali e scultoree dalla mia casa e dal mio studio nel West Sussex. Ho sempre avuto una forte affinità con la creazione di oggetti, avendo passato gran parte della mia infanzia a creare paesaggi immaginari e modelli scultorei, che naturalmente mi hanno portato all'argilla durante i miei ultimi anni a scuola».

Lo yoga in India e l'ex fidanzata

Oltre alla ceramica, Sam si è formato come istruttore di yoga in India con la sua allora fidanzata, Sophie Pipe. In un post su Instagram del 2019, il pronipote della defunta regina Elisabetta ha rivelato di aver completato sei settimane di ore di formazione in India. «È stata un'esperienza incredibilmente illuminante di cui sono profondamente grato», scrisse all'epoca. Dedicandosi a «nutrire la sua anima» e seguendo una dieta vegana, su Instagram aveva l'abitudine di condividere post motivazionali. È stato fotografato ai piedi dell'Himalaya e nell'antica città di Petra in Giordania, dove ha indossato una tradizionale kefiah araba. Lui e Sophie si sono frequentati da più di quattro anni. Poi la loro storia è finita e le foto insieme sono state rimosse dai rispettivi profili sui social media.

La fidanzata

Dopo aver rotto con Sophie ha trovato un nuovo amore in Eleanor Ekserdjian, anche lei laureata all'Università di Edimburgo e figlia di un professore d'arte. Entrambi condividono la passione per l'arte e hanno collaborato a un progetto. E Sam è diventato il soggetto di alcuni dei lavori della ragazza.

Il fratello Arthur

Sui social media Sam ha anche condiviso la sua stretta relazione con il fratello minore Arthur postando una foto della coppia il giorno del matrimonio del principe Harry e Meghan Markle e scrivendo: «Ti amo fratello (e non lo dico solo perché sei così grande che potresti schiacciarmi)».

I social

Nel corso degli anni, il reale ha condiviso il suo viaggio attraverso la vita sui suoi account sui social media, avendo accumulato un bel numero di fan con i suoi 98.000 follower su Instagram. Mentre i membri anziani e più importanti della famiglia reale spesso hanno solo pagine ufficiali sui social media, Sam può avere il suo profilo persona a causa della sua posizione inferiore nella gerarchia di successione.