Guerra in Europa? L'articolo choc del generale russo: «Il conflitto in Ucraina si allargherà probabilmente»

Il pericolo di una guerra aperta tra Russia e Europa sta guadagnando terreno.

Ma ora queste dichiarazioni stanno trovando conferma anche in Russia. Il colonnello generale Vladimir Zarudnitsky, capo dell'Accademia militare dello Stato maggiore dell'esercito russo, afferma che il conflitto in Ucraina potrebbe estendersi all'Europa. "Non si può escludere la possibilità di un'escalation del conflitto in Ucraina - dall'aumento dei partecipanti alle 'forze per procura' utilizzate per il confronto militare con la Russia fino a una guerra su vasta scala in Europa -", ha affermato nella rivista Pensée Militaire, distribuita dal Ministero della Difesa russo.

“Un nuovo tipo di guerra ibrida”

"La principale fonte di minacce militari al nostro Stato è la politica anti-russa degli Stati Uniti e dei loro alleati, che stanno conducendo un nuovo tipo di guerra ibrida per indebolire la Russia con tutti i mezzi possibili, limitare la sua sovranità e distruggere il Paese e la sua integrità territoriale", ha continuato. Secondo i commenti condivisi dall'agenzia di stampa ufficiale RIA, "la probabilità che il nostro Stato venga deliberatamente coinvolto in nuovi conflitti militari aumenta considerevolmente". Vladimir Zarudnitski invita anche la Russia ad organizzare la propria difesa, unendo i suoi alleati attorno alle esigenze militari del Paese.

Le truppe Nato in Ucraina

Questi commenti sono stati condivisi mentre Emmanuel Macron ha recentemente affermato di non escludere l’invio di truppe francesi in Ucraina. Il capo dello Stato ha anche invitato gli alleati di Kiev a non essere "vigliacchi": commenti che non sono stati ben accolti dalla Germania : "Non abbiamo bisogno di discutere sull'avere più o meno coraggio, ha commentato il ministro della Difesa tedesco, Boris Pistorius, attualmente alle prese con un caso di fuga di informazioni da parte dell'esercito tedesco sul conflitto in Ucraina . Ciò non aiuta a non risolvere veramente i problemi che abbiamo quando si tratta di aiutare l'Ucraina il più possibile".

L'escalation

Ma i discorsi su una guerra aperta tra la Russia e i paesi dell'Europa si moltiplicano: Donald Tusk, primo ministro polacco, ha così affermato giovedì 7 marzo che i paesi del continente si trovano in un periodo "prima della guerra": "Siamo viviamo in una nuova era, un’era prebellica. In effetti, per alcuni dei nostri fratelli, non siamo nemmeno più nell’era prebellica. Questa è una guerra su larga scala nella sua forma più crudele. Lo scorso gennaio il ministro tedesco aveva anche ventilato la possibilità che Vladimir Putin colpisse un paese membro della NATO nei prossimi 5-8 anni.