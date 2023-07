Ristorante stellato multa i camerieri che arrivano in ritardo: 10 euro per 5 minuti, 50 euro per 15. Scoppia la polemica

Ristorante stellato multa i camerieri che arrivano in ritardo: fino a 50 euro per 15 minuti. È la politica aziendale di un ristorante spagnolo che ha vinto una stella Michelin e che ha deciso di imporre ai suoi dipendenti delle sanzioni economiche se le regole non vengono rispettate.

Nel documento, pubblicato dal seguitissimo account Twitter «Sono un cameriere», si legge che il ristorante stabilisce alcune regole riguardanti le mance e la puntualità dei camerieri.

Il documento

Le mance verranno addebitate «tutte allo stesso modo», abbandonando la classica «scala di punti». «Ciò comporterà un maggiore coinvolgimento da parte delle persone, tenendo conto che, quando viene loro chiesto di restare in turno per qualche motivo, la loro risposta sarà sempre affermativa», afferma l'azienda nella sua lettera, suscitando la rabbia di molti utenti.

Le multe

Inoltre viene annunciato un sistema di sanzioni «che finora sono state fatte passare» legate alla «puntualità, abbigliamento e igiene personale» dei lavoratori. In caso di mancata puntualità viene fissata una scala con multe: se arrivi con 5 minuti di ritardo, dovrai pagare 10 euro; se il ritardo è di 10 minuti, 20 euro; e se supera i 15 minuti, la penale sarà di 50 euro.

La rabbia sui social

L'azienda giustifica tutti questi cambiamenti perché «cercano l'eccellenza» e devono rispondere ai rigidi requisiti delle stelle Michelin che detengono. E sostiene che è «il modo migliore per porre fine al ritardo di dei dipendenti», ritardi che, secondo i titolari, «creano un danno ai colleghi puntuali». Il provvedimento è stato ampiamente criticato sui social network. Molti utenti che viola il contratto alberghiero e persino lo Statuto dei lavoratori.