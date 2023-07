Rifugiata ucraina riappare in tribunale per aver morso un soccorritore. La love story con Tony Garrett (che aveva lasciato moglie e figli per lei)

Sofiia Karkadym torna a far parlare di sé. Ma questa volta il gossip c'entra meno. La 23enne, rifugiata ucraina nel Regno Unito, era già salita alla ribalta delle cronache l'anno passato, quando la 29enne guardia giurata Tony Garrett, che l'aveva ospitata in casa sua a Bradford, aveva lasciato la moglie Lorna (a cui era legato da dieci anni) e le due figlie per fidanzarsi con lei.

Sarebbero poi seguiti ben due dietrofront da parte dell'uomo, in quella che sembra una soap opera televisiva destinata a durare a lungo. E che ora si arricchisce di un nuovo episodio.

La Bradford Magistrates Court ha reso noto che la rifugiata ucraina si è dichiarata colpevole di aver morso un operatore del servizio di emergenza britannico, a distanza di 24 ore dall'emissione di un mandato di arresto nei suoi confronti.

Andrew Jordinson - questo nome soccorritore addentato - l'anno scorso era stato chiamato a intervenire insieme ad alcuni colleghi nell'appartamento di Garrett a Bradford, dove si trovava anche Karkadym. Un fatto accaduto per ragioni poco chiare, prima che la relazione tra i due naufragasse a causa dei problemi di alcolismo e aggressività manifestati dalla rifugiata ucraina. Probabilmente esacerbati dalla triste nomea di "spaccafamiglie" che la circondava.

Tira e molla

Karkadym a ottobre 2022 aveva fatto i bagagli ed era tornata in Ucraina, a Lviv, la città in cui risiedeva prima dell'invasione russa. Ma nel frattempo aveva coontinuato a scambiarsi messaggi e videochiamate con Garrett. Lui, nel dicembre successivo sarebbe volato da lei per riportarla indietro, nel Regno di Sua Maestà, e ricominciare una nuova relazione.

«L'accoglienza che ho ricevuto dalla sua famiglia è stata incredibile - ha raccontato la guardia giurata al Daily Mail - Ho potuto apprezzare di nuovo i pregi di Sofia, che derivano dalla buona natura dei suoi genitori. Proviene da una famiglia molto simpatica e sono tutti molto affettuosi. Hanno riposto la loro fiducia in me, per prendermi cura della loro figlia, ed è quello che farò. Ho dato loro la mia parola».