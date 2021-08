Scontro fra treni in Repubblica Ceca, due morti e decine di feriti

Due persone sono morte e decine sono rimaste ferite dopo che due treni si sono scontrati vicino a un villaggio nella campagna della Repubblica Ceca. Il vice primo ministro Karel Havlicek ha affermato che uno dei treni ha superato il segnale di stop e si è scontrato con l'altro treno, definendo la situazione "grave". La polizia nazionale ha twittato: "Oggi, poco dopo le 8, due treni si sono scontrati sui binari nel villaggio di Milavce, nella regione di Domazlice".

