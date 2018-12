Elisabetta, Buckingham svela la ricetta dei biscotti pan di zenzero della Regina

di Emiliana Costa

La reginae la passione per i. Pare che i colorati biscuits siano il dolce di Natale preferito da Sua Maestà. Secondo alcune indiscrezioni, la sovrana amerebbe a tal punto i gustosi dolcetti, che ogni anno gli chef di corte si darebbero da fare per inventare nuove decorazioni. Dai fiocchi di neve fatti di zuccherro, ad alberelli, stelline, finoCome riporta La Stampa, quest'anno Buckingham Palace, per celebrare il Natale 2018, avrebbe svelato la ricetta originale. In modo che tutti possano festeggiare con i "biscotti della regina", in perfetto stile british.Ecco la ricetta, «enjoy your meal».Ingredienti per 10 biscotti200 g di farina autolievitante1 cucchiaino di zenzero in polvere1 cucchiaino di spezie miste (cannella, noce moscata, chiodo di garofano)100 g di burro a pezzetti45 ml di latte75 g di zucchero di canna25 g di zucchero biancoGlassa colorata per decorareSetacciare la farina e le spezie, aggiungere il burro tagliato a pezzi, lo zucchero di canna e mescolare tutto insieme, aggiungendo il latte per formare l'impasto.Lavorare con le mani e avvolgere con la pellicola trasparente, lasciando l'impasto riposare per una notte.Poi stendere la pasta fino a ottenere uno spessore di 3 millimetri. Ritagliare le diverse forme e disporle su una carta da forno oleata.Infine, preriscaldare il forno a 180 gradi, spolverare i biscotti con lo zucchero bianco e infornarli per 15 minuti. Una volta raffreddati, decorare con la glassa.