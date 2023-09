Regina Elisabetta, il dolce ricordo di Re Carlo a un anno dalla morte: la foto (mai rivelata) di sua madre, ecco dove è stata scattata

Una foto unica che descriveva le sue due anime: rigorosa e "sbarazzina". A un anno dalla morte della Regina Elisabetta, il figlio Re Carlo ricorda sua madre, morta l'8 settembre 2022 a 96 anni, con un ritratto scelto da lui stesso e mai reso pubblico fino ad ora. «In occasione del primo anniversario della morte di Sua Maestà e della mia ascesa al trono - si legge sui profili social della Royal Family - ricordiamo con grande affetto la sua lunga vita, il suo servizio devoto e tutto ciò che ha significato per tanti di noi.

Regina Elisabetta, il tumore alle ossa e l'ipotesi della caduta: le ultime ore prima della morte tra liti e dolori famigliari

La foto

La fotografia è stata scattata a Buckingham Palace il 16 ottobre 1968, come parte di una seduta ufficiale concessa al leggendario Cecil Beaton, l'ultima che avrebbe mai avuto con Sua Maestà prima di morire. È stato esposto alla National Portrait Gallery il mese successivo, ma prima d'ora non era mai stata rilasciata al pubblico. A quanto pare il re scelse la fotografia per lo sguardo "adorabile" – e un po' malizioso – negli occhi di sua madre, che all'epoca aveva 42 anni.

Cosa faranno Carlo e Camilla

Re Carlo ha deciso che non ci sarà nessun evento in onore di sua madre. D'altronde, morto un re se ne fa un altro. Senza troppa retorica o sentimentalismi. Come avrebbe voluto la stessa Elisabetta che aveva sempre ricordato l’anniversario della morte del padre Giorgio VI da sola nella tenuta di Sandringham. E così farà Carlo che insieme alla moglie, la regina Camilla, ha scelto ieri sera di non tornare nella loro casa di Birkhall nella tenuta di Balmoral, ma di rimanere nel castello stesso dove Elisabetta morì all'età di 96 anni, circondata dal gloria delle Highlands scozzesi che adorava. Rimarranno lì oggi, confortati da alcuni di coloro che erano più vicini a Sua Maestà, trascorrendo lì anche la notte, prima di tornare nella loro tenuta. Una fonte ha detto: "Penso che sarà di conforto essere circondata da così tante cose che le erano familiari".

Il ricordo a Londra



Oggi, i soldati e i cavalli che hanno preso parte al corteo funebre di stato e ai saluti di proclamazione del nuovo regno torneranno per eseguire i colpi di pistola per l'anniversario del Giorno dell'Adesione in onore del re. Il capitano Amy Cooper – che era il cavaliere in testa al corteo che ha trasportato la bara della Regina per essere esposta nella Westminster Hall – darà l'ordine di sparare con 41 colpi di cannone a mezzogiorno nell'Hyde Park di Londra. Ci sarà anche un saluto con 62 cannoni alla Torre di Londra da parte della Honorable Artillery Company, mentre le campane suoneranno all'Abbazia di Westminster alle 13:00 per commemorare l'ascesa al trono del Re.

Kate e William

Gli unici a commemorare ufficialmente la Regina saranno William e Kate. Il Principe e la Principessa del Galles saranno in Galles presso la Cattedrale di St David, dove ricorderanno la vita della Regina Elisabetta e parleranno ai membri della comunità che ha incontrato durante le sue visite alla città. Era importante per William e Kate essere in Galles in onore dei loro nuovi titoli e per onorare il legame che la sovrana aveva con la nazione gallese.

Harry a Londra

Anche il principe Harry sarà nel Regno Unito nell'anniversario della morte di sua nonna. Il Duca di Sussex, 38 anni, è volato dalla California a Londra, dove ha tenuto un discorso ai WellChild Awards ieri 7 settembre. Ciò significa che probabilmente sarà nel Regno Unito ncora oggi prima di volare a Dusseldorf per gli Invictus Games, che inizieranno il 9 settembre. Sarà raggiunto all'evento dalla moglie Meghan Markle, 42 anni, che si recherà in Germania. Ma il principe Harry non ha intenzione di vedere il re Carlo o il principe William. La duchessa di Sussex, 42 anni, non farà tappa nel Regno Unito, ma volerà direttamente in Germania dalla California, ha riferito il Telegraph. Comunque, sebbene il principe Harry non vedrà William o Re Carlo, potrebbe trovare il tempo per vedere le sue cugine, la principessa Beatrice e la principessa Eugenie, con le quali è rimasto vicino