Regina Elisabetta II, la prima foto della lapide nella cappella di St George: ecco cosa c'è scritto

È stata pubblicata la prima immagine della lapide della regina Elisabetta II a Windsor. La lastra di marmo nero belga intagliata a mano reca in ottone scritte i nomi della regina, di suo marito, il principe Filippo, e dei suoi genitori, Giorgio VI ed Elisabetta, la regina madre.

È stata collocata nel pavimento della King George VI Memorial Chapel nella St George's Chapel, dove furono sepolti tutti e quattro i reali, che erano membri dell'Ordine della Giarrettiera. Anche le ceneri della principessa Margaret sono sepolte nella cappella, sebbene il suo nome non sia incluso nell'iscrizione.

La pietra recita "George VI / 1895-1952", "Elizabeth / 1900-2002" seguita da una Garter Star di metallo, quindi "Elizabeth II / 1926-2022" e "Philip / 1921-2021".

La precedente pietra del registro nel pavimento della cappella era incisa solo con il nome dell'ex re e della regina madre in caratteri dorati. Buckingham Palace ha rilasciato una foto della lastra, circondata da omaggi floreali e ghirlande, prima della riapertura del Castello di Windsor la prossima settimana.

A ledger stone has been installed at the King George VI Memorial Chapel, following the interment of Her Majesty Queen Elizabeth.



The King George VI Memorial Chapel sits within the walls of St George’s Chapel, Windsor. pic.twitter.com/5GdsGoTb27

