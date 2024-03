Re Carlo, dimagrito e provato nel video registrato a Windsor: «Servirò al meglio delle mie capacità»: il messaggio che allarma i sudditi

Dimagrito e visibilmente provato, Re Carlo appare in un video registrato pochi giorni fa in un salone del castello di Windsor e diffuso per il 75esimo anniversario del Commonwealth Day che quest'anno si festeggia senza sovrano. La regina Elisabetta e il marito Filippo, consci dell’importanza del Commonwealth per il regno d’Inghilterra, tenevano particolarmente all’appuntamento annuale a Westminster.

Carlo, però, rimane a casa a Sandringham, dove si sta riprendendo dalle cure per un tumore. E nonostante sia stato presente nei giorni scorsi a diversi appuntamenti ufficiali, si è limitato a inviare un messaggio video in cui promette di continuare a guidare la nazione «al meglio delle mie capacità».

Le parole di Carlo

«Nelle ultime settimane, sono stato profondamente toccato dai vostri auguri meravigliosamente gentili e premurosi per la mia salute e in cambio non posso che continuare a servirvi al meglio delle mie capacità in tutto il Commonwealth», le parole di Re Carlo III seduto a una scrivania, elegantissimo in un completo blu. Il messaggio ha fatto, però, suonare i primi campanellini di allarme: cosa vorrà dire il sovrano? Si prepara forse ad abdicare e a passare corona e scettro a William quando non avrà più le forze per regnare? Al contrario della madre, che aveva resistito fino alla fine. Gracile e vulnerabile, Elisabetta II aveva continuato a lavorare fino a pochi giorni prima della sua scomparsa a Balmoral, l’8 settembre 2022, all’età di 96 anni.