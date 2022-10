Putin, i soldati russi esausti, disperati e con scarsi rifornimenti: il rapporto dei servizi segreti britannici

Soldati russi esausti e con scarsi rifornimenti in Ucraina: secondo i servizi segreti britannici (Government Communications Headquarters, Quartier generale del governo per le comunicazioni) le forze russe sono esauste e la recente mobilitazione mostra segni di disperazione. «Sappiamo, e lo sanno anche i comandanti russi sul campo, che i loro rifornimenti e le loro munizioni si stanno esaurendo».

L'intervento del capo degli 007

È quello che dirà oggi il capo dell'agenzia di sicurezza britannica Gchq, Jeremy Fleming, in un intervento al think tank Rusi, secondo alcune anticipazioni diffuse dal Guardian. Secondo Fleming, siamo «lontani dall'inevitabile vittoria militare russa che la loro macchina propagandistica ha strombazzato», mentre «è chiaro che l'azione coraggiosa dell'Ucraina sul campo di battaglia e nel cyberspazio sta ribaltando la situazione».

Il capo del Gchq sottolineerà quindi, in un riferimento diretto al presidente russo Vladimir Putin, che, avendo davanti «poche sfide interne effettive, il suo processo decisionale si è rivelato difettoso» e che si è impegnato in «una strategia con una posta in gioco alta che sta portando a errori strategici di giudizio».